Байкер чудом не попал под колеса иномарки в Волжском





В Волжском произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и иномарки. Как сообщает V102.RU, авария произошла сегодня днем напротив дома №19 неподалеку от «ТЦ IDEA». Момент происшествия зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения.





На кадрах можно увидеть, как мотоциклист на большой скорости движется по дороге, когда автомобиль начинает совершать поворот. В этот момент, чтобы избежать столкновения, водитель мотоцикла пытается снизить скорость и слетает с байка прямо под колеса автомобиля.

Чудом мужчине удается перегруппироваться и избежать трагического исхода.

Видео: Powernet