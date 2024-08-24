В Волжском 2,9 млн рублей уйдут в трещины

Власти Волжского начали подготовку дорожного хозяйства к зиме. Как сообщает ИА «Высота 102», городская администрация готовится заключить контракт на гидроизоляцию дефектов асфальтового полотна муниципальной дорожной сети.

Власти рассчитывают поручить подрядчику залить битумом трещины протяженностью порядка 7,3 тыс. метров. На эти цели из бюджета выделено 2,9 млн рублей.

Исполнителя выберут по итогу открытого аукциона в начале сентября 2024 года. Работы должны быть выполнены до 15 октября 2024 года.

Отметим, герметизация битумом трещин позволяет сократить попадание в основание дорожного полотна влаги, благодаря чему во время зимних перепадов температур асфальт получает меньшие повреждения, сохраняя прочность и несущую способность.