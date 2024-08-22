В Волгограде за истязание 5-летнего ребенка осудят его отца и мачеху

В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя и его сожительницы, которые избивали 5-летнего мальчика и тушили об него окурки. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего дело будет передано в суд.

Обвиняемые находятся под стражей. Отцу ребенка предстоит ответить перед законом по двум статьям УК РФ: п.п. «г,д,е» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего лица, с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости от виновного) и ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Сожительница мужчины обвиняется по п.п. «г,д,е» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего лица, с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости от виновного), а также и п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что эта пара измывалась над малышом на протяжении года. Втроем они проживали в квартире дома №6 по ул. Быкова в Тракторозаводском районе. Мальчика они постоянно избивали, тушили об него окурки.

- В ходе осмотра малолетнего врачами на его теле обнаружены множественные синяки, ссадины, раны от ожогов, - сообщили в СУ СКР по региону. - 5-летний мальчик изъят из семьи и помещен в социальный центр, где ему оказывается необходимая помощь.

Сожительница в феврале текущего года едва не убила своего приятеля. Во время ссоры в присутствии мальчика она несколько раз ударила отца ребенка в грудь ножом. Мужчине удалось выжить благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи.