Общество

«Красный Октябрь» организует санаторно-курортное лечение сотрудников

Общество 21.08.2024 13:18 Реклама
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21.08.2024 13:18 Реклама


С февраля 2024 года на волгоградском металлургическом заводе реализуется программа оздоровления работников в рамках санаторно-курортного и реабилитационно-восстановительного лечения.  В программе приняли участие уже более четырехсот человек, включая сотрудников и членов их семей.
С инициативой по расширению соцпакета в части мер по организации санаторно-курортного лечения работников и их семей выступила профсоюзная организация предприятия, также такое предложение поступало от заводчан во время опроса по вовлеченности.
В рамках программы сотрудникам «Красного Октября» предоставляется возможность круглогодичного отдыха и оздоровления на курортах Черноморского побережья, Кавказских Минеральных Вод, Волгоградской области и других регионов. Период санаторно-курортного и реабилитационно-восстановительного лечения составляет от семи до четырнадцати дней.
Работник вносит только 10% от общей стоимости своей путевки и 50% от стоимости путевки члена семьи. Остальную сумму оплачивает предприятие – с начала действия программы на приобретение путевок уже было потрачено около двадцати миллионов рублей.
– В июне мы с сыном десять дней отдыхали в санатории Кисловодска. Остались очень довольны: удобный номер, красивая территория, большой список предлагаемых лечебных процедур для взрослых и детей. Отлично организовано питание – каждый день разнообразное и сбалансированное меню. По вечерам можно было посмотреть кино или послушать живую музыку. Благодаря программе оздоровления работников, действующей на заводе, мы получили отличный сервис за вполне приемлемую для нашей семьи сумму, – рассказала сотрудница предприятия.
Отметим, что на «Красном Октябре» также ежегодно проходит летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников. Металлургический завод берет на себя большую часть расходов по оплате путевок в лагеря Волгоградской области и санатории Черноморского побережья. В этом году на летний отдых отправились 250 детей заводчан, общая сумма финансирования программы составила более десяти миллионов рублей.
Фото предоставлено пресс-службой «Красного Октября».
Реклама. АО «Корпорация Красный октябрь» ИНН 3459080648, erid: F7NfYUJCUneLtX7eLFAf

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