Общество

Волгоградцам спишут пени за погашенную задолженность по ЖКХ

Общество 21.08.2024 10:41
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21.08.2024 10:41


«Концессии водо- и теплоснабжения» запускают акцию «Оплати долги без пени!». Срок действия выгодного предложения ограничен: с 20 августа по 31 октября 2024 года.
Волгоградцам предоставляют возможность погасить задолженность без штрафных санкций, что поможет снять финансовую нагрузку на бюджет. По условиям акции абоненты – физические лица – полностью погасившие задолженность за услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения будут избавлены от уплаты пени, накопленных на период даты платежа. После оплаты аннулирование пени клиент увидит в квитанции за следующий месяц. Стоит отметить, что пени, начисленные в судебном порядке, не списываются. 

Весной аналогичная акция помогла 30 тысячам волгоградцев – тогда было списано 8,5 млн рублей пени. В этом году это последняя возможность не платить пени поэтому лучше воспользоваться уникальной возможностью уже сейчас и погасить все накопленные долги за ЖКХ на выгодных условиях. 
Оплатить задолженность можно на официальном сайте расчетного центра www.ivc34.ru картой любого банка. Регистрация и авторизация для этого не нужна. Также некоторые банки предоставляют возможность бескомиссионной оплаты услуг ЖКХ (подробности можно уточнить в личном кабинете вашего банка). 
Подробную информацию об условиях акции «Оплати долги без пени!» можно получить у специалистов расчетного центра АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по телефону: 8 (8442) 32-50-50.
Реклама. АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», ИНН 3445061691

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