Расследования

Волгоградка вытряхнула карманы очередного мебельщика-кидалы в суде

Расследования 20.08.2024 17:13
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20.08.2024 17:13


Жительница Волгограда отсудила у недобросовестного предпринимателя более 300 тысяч рублей за неисполнение договора купли-продажи. Как сообщили V102.RU в Дзержинском районном суде, 13 октября 2023 года волгоградка заключила договор с ИП Арутюнян А. на поставку кухонного гарнитура стоимостью 112 522 рублей.
Женщина полностью оплатила стоимость товара, а также услуги по монтажу кухни в размере 20 700 рублей. Кроме того, она приобрела у предпринимателя кухонную мойку за 5990 рублей и светодиодную ленту для кухни за  4260 рублей, которые индивидуальный предприниматель обязался доставить с мебелью.
Кухонный гарнитур бизнесмен должен был изготовить, доставить и собрать в течение 60 дней. Однако кухни своей мечты женщины так и не дождалась. Не вернули ей и потраченные  деньги. 
Поняв, что с мечтой о кухне придется расстаться, 24 мая 2024 года волгоградка направила претензию о возврате стоимости товара и возмещении неустойки. Но предприниматель проигнорировал законные требования обманутого потребителя. Тогда женщина обратилась в суд. 
Решением Дзержинского районного суда с ИП Арутюнян А. в пользу волгоградки взысканы: денежные средства за товар в размере 143 472 рублей, неустойка – 54 621 рубль, компенсация морального вреда – 5 000 рублей, расходы по оплате услуг представителя – 20 000 рублей, штраф – 101 546 рублей.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Фото V102.RU (архив)

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