



Волжский трубный завод, входящий в Трубную Металлургическую Компанию, в рамках природоохранного проекта «НЕМУСОР» ввел в эксплуатацию модульную контейнерную площадку нового образца для раздельного накопления отходов. Инициатива направлена на увеличение доли отходов, подлежащих повторной переработке, и уменьшение нагрузки на полигон для их размещения.

Первый модуль нового формата установлен рядом с административным корпусом трубопрокатного цеха №3. Объект построен с соблюдением экологических требований и разделен на пять секторов, каждый из которых предназначен для конкретного вида отходов: по одному контейнеру для картона, пластика и бумаги и два отсека для твердых коммунальных отходов.

На корпусе площадки размещены информационный светодиодный экран и QR-код с информацией об экологической политике ТМК и ВТЗ, а также о пользе раздельного сбора отходов. Экран питается от солнечных панелей, смонтированных на крыше модуля.

— Установка площадки нового формата отвечает на запрос коллектива и является продолжением системной работы предприятия по внедрению раздельного сбора отходов. Проект «НЕМУСОР» расширил возможности вторичного использования отходов и создал условия, при которых сортировка стала для работников простой процедурой. Кроме того, это важный элемент благоустройства: площадка выглядит аккуратно и эстетично, выполнена в едином стилистическом решении и органично вписывается в облик завода. Прорабатывается вопрос о масштабировании проекта на другие подразделения предприятия, — сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

С 2019 года на ВТЗ реализуется программа «Светофор», предусматривающая раздельный сбор отходов в контейнеры внутри производственных помещений. Она позволила разделить отходы на пригодные для повторного использования на предприятии или реализации в качестве побочной продукции и те, которые направляются на полигон.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТЗ

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