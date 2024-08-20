«Интересно на смету посмотреть»: волгоградцы обратили внимание на странный ремонт на Мариупольской

Жители Советского района Волгограда обратились в редакцию ИА «Высота 102» с жалобой на ремонт пешеходной лестницы у пятиэтажного дома №14 по улице Мариупольская. Работы, которые здесь проводят, жильцы дома называют странными, а действия УК, которая все это оплачивает за счет жильцов, – подозрительными.





– Ступени здесь развалены все, оторваны уголки металлические. Вот пришел горе-мастер. Ни кирпичей у него нет, ни уголков. Ничего, – рассказывает жительница дома Людмила Яковлева. – Мы практически каждый год просим, чтобы они нам сделали бетонные порожки, какими они были ранее. Но нас никто не слышит. Я понимаю, что им, наверное, так удобнее и результат налицо. Вот он порожек сделал нижний, почему-то начали оттуда. Уголка там нет. Естественно, он весь рассыплется без уголка, тем более, что на одном цементе, а не на бетоне.

По словам жителей, пятиэтажка на Мариупольской в 80-х была построена на горе. Из-за этого шестиподъездный дом имеет разные уровни, поэтому, к примеру, пройти от первого подъезда к последнему можно только через эту пешеходную лестницу. Обслуживает многоквартирный дом УК «61/13».

– Ежегодно они нам ремонтируют эти порожки, цементируют. Все сыпется, валится, мы с ними постоянно ругаемся. Вот нам интересно знать, какую они смету там себе пишут, какие деньги на все это отстегивают, когда можно сделать всего лишь один раз, но хорошо, – возмущаются жители.





В управляющей компании редакции сообщили, что информация о ежегодных работах на этой пешеходной лестнице преувеличена, а в настоящее время проводится не ремонт, а только подготовка к нему.

– Каждый год ее никто не ремонтирует. В настоящее время ведутся подготовительные работы. Закуплены материалы, в том числе кирпич и уголки. Будем заливать, как положено. Жители немножко нас недопонимают, – прокомментировала ситуацию главный инженер управляющей компании Виктория Галяпина.

Специалист заверила, что лично позвонит старшей по дому и все объяснит, чтобы такого недопонимания больше не возникало.

Фото и видео жителей дома