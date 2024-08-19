В Волгограде прошли жаркие бои на песке стадиона «Динамо»

На стадионе «Динамо» прошли чемпионат и первенство Волгоградской области по пляжной борьбе. Кроме того, состоялись соревнования, посвященные 100-летнему юбилею образования Волгоградского общества «Динамо» среди участников детской лиги «Юный динамовец», сообщает V102.RU.

Турниры начались с церемонии открытия, которую посетили заместитель председателя Волгоградского Общества «Динамо» Роман Константинов, главный тренер сборной Волгоградской области по панкратиону Гасанали Гасаналиев и руководитель Федерации пляжной борьбы региона Иван Селянкин. Гасаналиев перед стартом поединков наградил значками кандидата в мастера спорта своих учеников – серебряного призера первенства России по панкратиону Павла Надворного и бронзовых призёров чемпионата страны – Заура Абдулаева и Расула Гардашова.

Чемпионат области являлся отборочным на главный российский национальный турнир по пляжной борьбе, который пройдет в конце осени в Москве. На открытых соревнованиях сражались за победу и награды более 80 спортсменов из Волгоградской и Саратовской областей, а также из Республики Калмыкия. Среди взрослых бойцов статус фаворита доказали воспитанники регионального клуба «Самбо 34» под руководством Гасанали Гасаналиева и Рауля Мухамбетова. В зачете областного первенства лидерами оказались участники клуба «Сечь», которым руководит Вадим Демин.

В качестве гостей на состязаниях присутствовали председатель регионального отделения Общества «Динамо» Александр Ларин, президент Федерации спортивной борьбы Волгоградской области Магомед-Расул Халадаев, член исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Волгоградской области Константин Глушенок, президент Федерации самбо Волгоградской области Николай Грянченко и главный тренер сборной Волгоградской области по вольной борьбе Нариман Шабанов.





День пляжной борьбы на песчаных кортах динамовской арены прошел успешно. Победители и призеры завоевали заслуженные кубки и медали, остальные участники получили возможность проверить свои силы на крупных стартах. В то же время зрители и болельщики получили возможность поближе познакомиться с активно развивающимся видом спорта в нашем регионе. При этом лучшим представителям области уже в Москве предстоит отстаивать честь волгоградской пляжной борьбы на чемпионате России.

Фото: Волгоградская организация «Динамо»