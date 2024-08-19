Волгоградским УК выписали штрафов на 33 миллиона





С января по июль 2024 года постановлениями госжилнадзора УК и ТСЖ, а также их должностным лицам в Волгоградской области было назначено более 390 административных штрафов на общую сумму в 33 миллиона рублей.

Как сообщили V102.RU в ведомстве, управляющие компании наказывали за нарушение лицензионных требований предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, правил содержания и ремонта жилых домов и жилых помещений, нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами, а также законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

Так, только в июле 2024 года по результатам рассмотрения возбужденных дел об административном правонарушении Госжилнадзором было вынесено 52 постановления о назначении административных наказаний, из них в виде предупреждения – 11, в виде штрафа - 41 на общую сумму 4,2 млн. рублей.