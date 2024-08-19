Волгоградцы напугали друг друга сообщениями о «взрыве» у школы № 78

Жителей Краснооктябрьского района Волгограда сегодня, 19 августа, напугал громкий звук, похожий на взрыв, после чего пошел дым и сильный запах гари, сообщает V102.RU со ссылкой на сообщения очевидцев.

— Возле школы № 78 был какой-то взрыв и сопровождался огненной вспышкой, — делятся наблюдениями горожане.

На месте происшествия побывал корреспондент информагентства, который сообщил, что опасения горожан сильно преувеличены. На месте «взрыва» можно различить лишь небольшой опаленный участок в форме круга.





Журналист обошел всю прилегающую территорию и не обнаружил ничего, требующего внимания: ни горящих трансформаторов, ни оборванных линий электропередачи.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области также подтвердили, что возникшее возгорание не представляло опасности, на что указывает тот факт, что огонь был потушен еще до приезда пожарной команды.

Фото: ИА «Высота 102»