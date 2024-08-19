Расследования

Задержанного УФСБ крупного «синтетического» наркодилера осудили в Волгограде

Расследования 19.08.2024 15:02
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19.08.2024 15:02


Вступил в законную силу приговор в отношении 37-летнего жителя Волгоградской области, осужденного за поставку в регион синтетического наркотика в особо крупном размере с целью сбыта.  



— Светлоярским районным судом Орлов И. признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, — прокомментировали V102.RU в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. 

Уточняется, что противоправную деятельность выявили сотрудники регионального УФСБ России совместно с представителями областного главка МВД.  

Следствием установлено, что в марте 2023 года оперативниками был остановлен автомобиль под управлением 37-летнего Ивана Орлова с явными признаками наркотического опьянения. В ходе досмотра машины обнаружен прозрачный полиэтиленовый пакет с веществом белого цвета, предположительно относящимся к наркотическим средствам или психотропным веществам.

Со слов водителя, пакет он извлек из тайника-закладки в лесополосе в Республике Калмыкия, после чего на своей машине выехал в Волгоград с целью сбыта наркотика. 

— Согласно заключению специалистов УФСБ, в пакете находился мефедрон массой около 0,5 килограмма. Следственный отдел УФСБ России по Волгоградской области в отношении местного жителя возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ,  добавили в силовом ведомстве. 

Видео: УФСБ России по Волгоградской области  

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