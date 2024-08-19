Задержанного УФСБ крупного «синтетического» наркодилера осудили в Волгограде

Вступил в законную силу приговор в отношении 37-летнего жителя Волгоградской области, осужденного за поставку в регион синтетического наркотика в особо крупном размере с целью сбыта.





— Светлоярским районным судом Орлов И. признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, — прокомментировали V102.RU в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Уточняется, что противоправную деятельность выявили сотрудники регионального УФСБ России совместно с представителями областного главка МВД.

Следствием установлено, что в марте 2023 года оперативниками был остановлен автомобиль под управлением 37-летнего Ивана Орлова с явными признаками наркотического опьянения. В ходе досмотра машины обнаружен прозрачный полиэтиленовый пакет с веществом белого цвета, предположительно относящимся к наркотическим средствам или психотропным веществам.

Со слов водителя, пакет он извлек из тайника-закладки в лесополосе в Республике Калмыкия, после чего на своей машине выехал в Волгоград с целью сбыта наркотика.

— Согласно заключению специалистов УФСБ, в пакете находился мефедрон массой около 0,5 килограмма. Следственный отдел УФСБ России по Волгоградской области в отношении местного жителя возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, — добавили в силовом ведомстве.

Видео: УФСБ России по Волгоградской области