14-м новичком «Ротора» стал волгоградский футболист

Кирилл Дудкин сегодня, 19 августа, подписал контракт с «Ротором» до конца сезона 24-25, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых.

21-летний футболист является уроженцем Волжского и воспитанником академии «Ротор». В 17 лет Кирилл стал игроком академии московского «Чертаново». Последним клубом Дудкина, выступающего на позиции правого защитника, была «Тюмень». Всего на счету спортсмена 115 матчей, один гол и четыре результативные передачи в профессиональной карьере.

Отметим, что Кирилл Дудкин стал уже 14-м новичком «Ротора» в летнее межсезонье.

Фото: СК «Ротор» VK.com