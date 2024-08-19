Транспорт

В центре Волгограда из-за земляных работ сузили дорогу к ДЮЦу

Транспорт 19.08.2024 12:02
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19.08.2024 12:02


В Центральном районе Волгограда «Концессии теплоснабжения» меняют участок тепловой сети на улице Мира. 

— На период проведения работ сужено движение транспортных средств на одну полосу в сторону Детско-юношеского центра. Место проведения работ огорожено в соответствии с требованиями безопасности, — прокомментировали V102.RU в пресс-службе компании-концессионера. 

Напомним, что из-за восстановительных работ по улице Калинина в Ворошиловском районе также пришлось ограничивать движение транспорта. 

Скриншот: Google Maps 

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