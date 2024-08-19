В центре Волгограда из-за земляных работ сузили дорогу к ДЮЦу

В Центральном районе Волгограда «Концессии теплоснабжения» меняют участок тепловой сети на улице Мира.

— На период проведения работ сужено движение транспортных средств на одну полосу в сторону Детско-юношеского центра. Место проведения работ огорожено в соответствии с требованиями безопасности, — прокомментировали V102.RU в пресс-службе компании-концессионера.

Напомним, что из-за восстановительных работ по улице Калинина в Ворошиловском районе также пришлось ограничивать движение транспорта.

Скриншот: Google Maps