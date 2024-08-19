Волгоградский боксер стал чемпионом в Таиланде

Волгоградский боксер Микаел Арутюнян накануне, 18 августа, в столице Таиланда, Бангкоке, одержал очередную победу в карьере, отправив в нокаут местного соперника, сообщает V102.RU.

Поединок с 25-летним тайским оппонентом изначально был запланирован на восемь раундов. Однако уже во втором раунде Арутюнян отправил в нокдаун противника, но тот сумел подняться. При этом вскоре Микаел нанес несколько решающих ударов, в результате чего выиграл техническим нокаутом. Благодаря успешному бою победитель получил чемпионский кубок.

Добавим, что 29-летний Арутюнян родился в Армении, но первых успехов в карьере спортсмен достиг в Волгограде.

Фото: соцсети Микаела Арутюняна