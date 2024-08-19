Губернатор Волгоградской области 19 августа в ходе оперативного совещания распорядился развернуть в регионе дополнительные пункты временного размещения для жителей Курской области, вынужденных покинуть свои дома в связи с террористическими актами Украины. Кроме того, по поручению главы области в Курский регион будут отправлены новые гуманитарные конвои.

– В целях продолжения системной работы по оказанию помощи жителям Курской области, всем заместителям по профилю деятельности совместно с главами муниципальных образований Волгоградской области необходимо по согласованию с руководством Курской области продолжить формирование гуманитарных грузов. Вынужденно покинувшим свои дома жителям Курской области оказывать всю необходимую помощь по размещению и обеспечению товарами первой необходимости, – озвучил поручение в понедельник утром Андрей Бочаров. – Определить и подготовить к развертыванию дополнительные пункты временного размещения для жителей пострадавших территорий Курской области».

Также, передает слова Бочарова пресс-служба областной администрации, в Волгоградской области готовы при необходимости разместить и организованные группы детей и подростков. Для этих целей в регионе могут задействовать оздоровительные лагери. При этом, сообщил губернатор, образовательный процесс для детей будет обеспечен.