Следователи просят откликнуться потерпевшую и очевидцев драки в очереди к кассе магазина «Магнит у дома» в Волгограде. Об этом V102.RU сообщили сегодня, 18 августа, в СУ СКР по Волгоградской области.

В настоящее время расследуется уголовное дело в отношении женщины, которая избила покупательницу, которая также стояла в очереди. В отношении дебоширки следственным отделом по Краснооктябрьскому району возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия).

По данным следствия, конфликт в магазине, который расположен на проспекте Ленина, 77, произошел 6 июня текущего года. Обвиняемая в очереди на кассе нанесла одной из посетительниц удары руками по различным частям тела.

- Преступные действия фигурантки зафиксировали камеры наблюдения, установленные в торговом помещении. Личность потерпевшей пока не установлена, - уточнили в следственном управлении.

Женщину, которая пострадала, а также очевидцев этой драки, просят обратиться в следственный отдел, расположенный на проспекте Ленина, 87. Также можно связаться со следователем по телефону: 8-906-311-95-01.

Приметы потерпевшей: на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, была одета в платье серого цвета.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области