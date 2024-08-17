В бизнес-центре Волжского вспыхнул пожар

В Волжском произошел пожар в подвале бизнес-центра на «Спутнике». Как сообщили V102.RU очевидцы, огонь повалил из одного помещения, расположенного в бизнес-центре на проспекте Ленина, 46, где находятся торговые точки и другие организации.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 17-08 ч.
- Горели вещи б/у на общей площади 5 квадратных метров, - пояснили в ведомстве.
Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, причины возгорания устанавливаются.
Фото Жесть Волжского t.me