В центре Волгограда разбился мотоцикл: пострадал 20-летний

Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Происшествия 17.08.2024 10:45
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17.08.2024 10:45
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
В Центральном районе Волгограда в столкновении мотоцикла и иномарки пострадал человек. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне, 16 августа, около полуночи.- Напротив дома №62 по ул. Рокоссовского произошло столкновение автомашины Hyundai Solaris и мотоцикла Racer. В результате ДТП 20-летний пассажир мотоцикла доставлен в больницу, - пояснили в ведомстве.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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