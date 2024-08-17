

Волжский городской суд вынес приговор Светлане Прокоповой, которая занималась отъемом денег у доверчивых клиентов. Как сообщили V102.RU в суде, в период с 2017 по 2022 годы женщина под видом оказания риэлтерских услуг предлагала им оформить займ на различные цели у третьих лиц на условиях принятия обеспечительных мер в виде оформления залога на недвижимость. При этом она тут же забирала эти деньги якобы в долг. Однако впоследствии граждане оставались без денег и жилья. Таким способом Прокопова обманула 6 потерпевших, причинив им ущерб в особо крупном размере.





В судебном заседании подсудимая вину во всех инкриминируемых ей преступлениях признала в полном объеме. Кроме того, в ходе предварительного следствия в порядке главы 40.1 УПК РФ заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.





Прокопову осудили по 7 эпизодам мошенничества. Ближайшие 7,5 лет она проведет в колонии общего режима.

«Черная риэлторша» также оставила без денег мужчину, который хотел приобрести однокомнатную квартиру. Нечистоплотная волжанка оставила ему расписку, взяла у него деньги якобы для приобретения жилья, а деньгами распорядилась по собственному усмотрению. Хитрой женщине даже удалось обманом завладеть оригиналом этой расписки.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.К слову, в 2013 году мошенница уже получила судимость за аналогичные преступления. Однако, вернувшись из колонии, она снова взялась за старое.