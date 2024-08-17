В Волгограде СОБР задержал двух братьев за кражу денег с банковских карт









В Волгограде задержаны телефонные аферисты, похищавшие деньги под предлогом удвоения бонусов лояльности. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 16-и и 23-летний родные братья обзванивали жителей различных регионов, представляясь работниками банка. В Волгограде задержаны телефонные аферисты, похищавшие деньги под предлогом удвоения бонусов лояльности. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 16-и и 23-летний родные братья обзванивали жителей различных регионов, представляясь работниками банка.

В ходе разговора они предлагали удвоить бонусы лояльности. Тем, кто соглашался на это предложение, они направляли смс-сообщение с кодом, которое давало доступ к личному кабинету мобильного приложения, после чего похищали со счетов деньги.Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями Главка при содействии коллег из районного отела полиции и спецподразделения Росгвардии установили местонахождение подозреваемых и задержали их. У них изъяты сотовые телефоны, банковские карты и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Устанавливаются все эпизоды их противоправной деятельности, добавили в ведомстве.