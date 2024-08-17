Общество

Глызин и Носик выступят на фестивале сыра в Елани

Общество 17.08.2024 08:22
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17.08.2024 08:22


В Волгоградской области накануне, 16 августа, открылся фестиваль «Елань – столица сыра». Как рассказали V102.RU в администрации района, на центральной площади разместились торговые ряды сыроделов  из Волгоградской, Тамбовской, Саратовской, Ростовской, Брянской, Московской областей, а также Краснодарского края. Производители представили около 60 сортов сыра, мясную продукцию с вином и свежим медом сбора этого года.

Сыры со специями, орехами, сухофруктами и с другими добавками, сыры твердые, мягкие и с той самой плесенью  пришлись по вкусу волгоградцам и гостям фестиваля. 
Сегодня, 17 августа, в Елани пройдет заключительный день сырного празднества. На его закрытие приедут известные артисты – актер Александр Носик и певец Алексей Глызин. Закончится сырный фестиваль дискотекой на главной площади райцентра.

Сырный фестиваль в Елани проходит уже не первый раз. В этом районе, напомним, находится Еланский молсыркомбинат.
Фото Еланские вести

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