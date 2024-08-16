Спорт

Матч женского «Ротора» и «Спартака» отменили в Брянске из-за режима КТО

Спорт 16.08.2024 18:52
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16.08.2024 18:52


Матч четвертого тура женской Первой лиги (зона «Центр») между «Спартаком» и «Ротором» , который должен был пройти в Брянске сегодня, 16 августа, не состоится из-за введенного режима КТО в регионе, сообщает V102.RU со ссылкой на официальный телеграм-канал спортивной школы «Ротора».
 
Родители и близкие молодых волгоградских футболисток совместно с тренерским штабом решили не рисковать и не отпускать детей и юных спортсменок на выезд в целях безопасности. Отметим, что режим контртеррористической операции действует в Брянской области с 9 августа. Теперь РФС и Союз Федераций футбола «Центр» должны в ближайшее время  принять официальное решение о дальнейшей судьбе этого матча. Возможен вариант, при котором встреча будет перенесена на резервную дату. Еще один потенциальный расклад заключается в присуждении технического поражения «Ротору» за неявку на поединок.
 
Напомним,  после двух проведенных матчей на счету волгоградского коллектива две победы, шесть очков и второе место в таблице своей группы. Столько же баллов имеет и «Спартак», но брянские футболистки провели на одну игру больше.

Фото СШ «Ротор» VK.com

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