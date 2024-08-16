Дзержинский районный суд обязал продавца на маркетплейсе вернуть более 600 тысяч рублей за два смартфона Samsung, которые не подошли покупателю. Как сообщили V102.RU в районном суде, волгоградец заказал два дорогостоящих телефона у ИП Гаврилова М. в декабре 2023 года.

Через маркетплейс мужчина приобрел Samsung Galaxy S 23 Ultra 121024GB Sky Blue и Samsung Galaxy S 23 Ultra 121ТВ Black стоимостью 435 980 рублей. Стоимость смартфонов он полностью оплатил. Через шесть дней, при получении товара, покупатель решил вернуть смартфоны, так как они ему не подошли.

Мужчина обратился с соответствующим заявлением, но в маркетплейсе ему сообщили, что оформить возврат через сайт невозможно. Волгоградец со всеми документами направил продавцу требование о возврате денег за товар посредством Почты России, но оно было проигнорировано.

При рассмотрении этого спора в суде было установлено, что покупатель вернул телефоны продавцу, выполнил все юридически значимые действия, необходимые при возврате товара.

Суд постановил взыскать в пользу волгоградца помимо ранее уплаченной суммы также компенсацию морального вреда – 5 000 рублей, неустойку – 50 000 рублей и штраф в размере 245 490 рублей.