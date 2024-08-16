Общество

В Волгограде простились с погибшим в ДТП с военным КАМАЗом Сергеем Типайловым

Общество 16.08.2024 12:44
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16.08.2024 12:44


В последний путь сегодня, 16 августа, проводили погибшего под колесами военного КАМАЗа Сергея Типайлова, сообщает V102.RU.   

Ранее близкие мужчины рассказали, что церемония прощания пройдет в похоронном доме «Память» на улице Землячки. Похоронили известного реставратора на Моторном кладбище в Дзержинском районе Волгограда.

Напомним, Сергея Типайлова 11 августа в центре города-героя сбил управлявший военным КАМАЗом житель Волгограда. С места происшествия водитель скрылся и врезался в УАЗ напротив остановки «ЦПКиО». Затем грузовик свернул во дворы по улице Дымченко, где нарушитель бросил транспорт и сбежал. Задержали мужчину утром следующего дня. 

Задавивший волгоградца водитель военного КАМАЗа раскаялся в суде и признал вину. Александра Буянова отправили в СИЗО до 12 октября. 

Сергея Типайлова знали в Волгограде как реставратора ретро-велосипедов. Он неоднократно принимало участие в Парадах Победы. На одном из таких велосипедах, с необычными колесами, одно из которых было больше другого, он и попал под мчавшийся на красный свет по проспекту Ленина грузовик. Смертельная авария попала на видео.  

По не подтвержденной официально информации, КАМАЗ днем 11 августа был угнан с территории одной из воинских частей на западе Волгограда. Горожане подозревают, что до смертельной аварии грузовик мог совершить ряд ДТП в спальном микрорайоне. 

Скриншот: видео ГТРК «Волгоград-ТРВ»

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