Общество

Работникам федеральных госучреждений в Волгоградской области с 1 октября поднимут зарплату

Общество 16.08.2024 16:55
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16.08.2024 16:55


С 1 октября на 5,1% в России, в том числе и в Волгоградской области, будут проиндексированы зарплаты работникам федеральных государственных органов и федеральных государственных учреждений. 

Такое распоряжение, как сообщает V102.RU, подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Документ сегодня, 16 августа, опубликован на официальном портале правовой информации России. 

В Минтруда пояснили, что речь идет о медицинских работниках клинических центров, преподавателях федеральных вузов, сотрудниках гидрометеорологической службы и тех, кто трудится в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы, науки и культуры и других областях. А также о гражданском персонале силовых ведомств: Минобороны, Росгвардии, МВД и МЧС.

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