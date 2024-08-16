Работникам федеральных госучреждений в Волгоградской области с 1 октября поднимут зарплату

С 1 октября на 5,1% в России, в том числе и в Волгоградской области, будут проиндексированы зарплаты работникам федеральных государственных органов и федеральных государственных учреждений.

Такое распоряжение, как сообщает V102.RU, подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Документ сегодня, 16 августа, опубликован на официальном портале правовой информации России.

В Минтруда пояснили, что речь идет о медицинских работниках клинических центров, преподавателях федеральных вузов, сотрудниках гидрометеорологической службы и тех, кто трудится в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы, науки и культуры и других областях. А также о гражданском персонале силовых ведомств: Минобороны, Росгвардии, МВД и МЧС.