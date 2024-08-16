Волгоградец получил 15 лет строгача за угощение двух студентов смертоносным наркотиком





В Волгограде к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен 27-летний мужчина. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, волгоградец признан Центральным районным судом виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и склонению к потреблению наркотических средств, повлекшим к смерти двух потерпевших - ч. 3 ст. 30, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 4 ст. 230 УК РФ.

Установлено, что в ночь с 17 на 18 января фигурант уголовного дела в одной из кальянных в центре города познакомился с парой 18-летних студентов. В ходе общения обвиняемый предложил молодым людям попробовать наркотик, на что они согласились. Через несколько часов после употребления потерпевшие скончались в результате передозировки метадона.

Свою вину подсудимый признал частично.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.