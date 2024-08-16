«Ротор» 16 августа примет «Балтику» на «Волгоград Арене»

Напомним, в прошлом поединке сине-голубые, занимающие девятую позицию в таблице, на выезде одолели «Тюмень» со счетом 1:0. Единственный гол в начале матча забил Дмитрий Прищепа. Данный успех позволил белорусскому футболисту снова попасть в символическую сборную чемпионата по итогам тура. Болельщики команды в соцсетях особенно выделяют бомбардирские качества защитника, который во второй раз за последний месяц мощным и точным ударом принес коллективу победу и важнейшие три очка. В первом туре Прищепа также в гостях поразил ворота ярославского «Шинника» с дальней дистанции.
Кроме того, на старте сезона в хорошей форме находится и голкипер Никита Чагров. 29-летний футболист в Тюмени отыграл второй поединок в чемпионате «на ноль», а в самой концовке встречи его ключевое спасение после удара игрока хозяев из выгодной позиции привело в неописуемый восторг многочисленных поклонников сине-голубых. Остается верить, что Никита продолжит демонстрировать столь уверенную игру и в дальнейшем.
А вот к кому точно должны возникнуть вопросы у болельщиков «Ротора», так это к линии нападения, которая до сих пор не может количество своих атак перевести в качество. Очевидно, что при минимуме забитых голов на дистанции любому клубу будет очень сложно решать серьезные задачи. Однако стоит отметить, что и руководство «Ротора» предпринимает шаги для улучшения непростой ситуации с результативностью.
На прошлой неделе состав волгоградцев на правах аренды пополнили Илья Кухарчук из ФК «Пари НН» и Тимур Касимов из «Химок». Оба новичка дебютировали в игре с «Тюменью», выйдя на замену во втором тайме. Стоит ожидать, что в дальнейшем Кухарчук и Касимов помогут подопечным Дениса Бояринцева, но сейчас им нужно набрать форму и как можно скорее сыграться с новыми партнерами. Этим же предстоит заняться и еще одному новобранцу «Ротора» — Заурбеку Плиеву. 32-летний защитник не попал в заявку в Тюмени, однако вероятно, что сегодня опытный футболист окажется хотя бы на скамейке запасных.
В сезоне 23-24 «Балтика» выступала в Российской премьер-лиге, но заняла 15-е место и покинула элитный дивизион. При этом калининградцы дошли до Суперфинала Кубка страны, где в решающем матче в московских «Лужниках» уступили питерскому «Зениту» со счетом 1:2. А уже нынешним летом в стане «балтийцев» сменился главный тренер. После ухода со своего поста Сергея Игнашевича вакантное место наставника занял Александр Грищенко, ранее возглавлявший столичный «Велес» из «золотой» группы Второй лиги.
Бело-синие, ставящие задачу вернуться в РПЛ, за пять туров, как и «Ротор», заработали 7 очков и идут на 11-м месте. «Балтика» одержала всего одну победу дома над новороссийским «Черноморцем» 2 августа (2:0). Остальные четыре игры команда завершила вничью, как и прошлый гостевой поединок с саратовским «Соколом» (1:1).
Матч «Ротор»-«Балтика» на «Волгоград Арене» стартует в 19-30 ч. На площади перед стадионом в 18-00 ч. начнется автограф-сессия полузащитника сине-голубых Ивана Пяткина, а нападающий Дмитрий Лаврищев примет участие в открытии второй точки клубного фаншопа на внешнем стилобате сектора С. Отметим, что в преддверии Всемирного дня бездомных животных, который будет отмечаться 17 августа, волгоградские футболисты выйдут на построение с 11 щенками из приюта для бездомных животных, которым необходим дом и любящая семья.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: СК «Ротор» / vk.com