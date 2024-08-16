В Волгоградской области в один день похоронят двоих погибших на СВО хуторян

В хуторе Петровский Урюпинского района Волгоградской области сегодня, 16 августа, простятся с двумя земляками, погибшими на СВО. Об этом сообщили V102.RU в администрации Петровского сельского поселения.
- Сергей Иванович Ковалев и Алексей Петрович Черноклинов отдали жизни во имя безопасности и за свободное будущее нашего народа
, - говорится в опубликованном некрологе.
Отпевание состоится в молитвенном доме в хуторе Петровский, гражданская панихида пройдет в Сквере Памяти.
Жители поселения выражают искренние соболезнования родным и близким Алексея и Сергея.
Фото Петровского сельского поселения