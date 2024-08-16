Общество

В Волгоградской области в один день похоронят двоих погибших на СВО хуторян

Общество 16.08.2024 08:14
0
16.08.2024 08:14


В хуторе Петровский Урюпинского района Волгоградской области сегодня, 16 августа, простятся с двумя земляками, погибшими на СВО. Об этом сообщили V102.RU в администрации Петровского сельского поселения.
- Сергей Иванович Ковалев и Алексей Петрович Черноклинов отдали жизни во имя безопасности и за свободное будущее нашего народа, - говорится в опубликованном некрологе.
Отпевание состоится в молитвенном доме в хуторе Петровский, гражданская панихида пройдет в Сквере Памяти.
Жители поселения выражают искренние соболезнования родным и близким Алексея и Сергея.
Фото Петровского сельского поселения

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.08.2024 09:25
Общество 16.08.2024 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2024 07:55
Общество 16.08.2024 07:55
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2024 20:21
Общество 15.08.2024 20:21
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2024 20:07
Общество 15.08.2024 20:07
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2024 19:11
Общество 15.08.2024 19:11
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2024 18:43
Общество 15.08.2024 18:43
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2024 18:32
Общество 15.08.2024 18:32
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2024 18:16
Общество 15.08.2024 18:16
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2024 17:42
Общество 15.08.2024 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2024 17:41
Общество 15.08.2024 17:41
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2024 16:11
Общество 15.08.2024 16:11
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2024 16:09 Реклама
Общество 15.08.2024 16:09 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.08.2024 15:03
Общество 15.08.2024 15:03
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2024 14:59
Общество 15.08.2024 14:59
Комментарии

0
Далее
Общество
15.08.2024 13:43
Общество 15.08.2024 13:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:10
Обвиняется только один: суд допросил ключевого свидетеля по делу о покушении на бизнесмена Кадкина в ГородищеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:06
Замдиректора учебного центра в Волжском поймали на незаконной выдаче свидетельствСмотреть фотографии
10:46
Под Волгоградом фейковый директор школы ограбил 66-летнюю учительницуСмотреть фотографии
10:19
В ГАИ рассказали подробности смертельного ДТП на окраине ВолгоградаСмотреть фотографии
10:00
ФСБ предостерегла волгоградца от госизменыСмотреть фотографииCмотреть видео
09:25
Владимир Путин рассказал о росте числа желающих встать на защиту РоссииСмотреть фотографии
09:13
В Волгоградской области оборвавшийся провод ЛЭП убил водителя грузовикаСмотреть фотографии
08:53
В Волгоградской области продемонстрируют «Особенности национальной уборки»Смотреть фотографии
08:14
В Волгоградской области в один день похоронят двоих погибших на СВО хуторянСмотреть фотографии
07:55
В Волгоградской области перенесли на 2025 год фестиваль с салютомСмотреть фотографии
07:20
В Волгограде с ассенизатора взыскали 931 тыс. рублей за незаконный слив отходовСмотреть фотографии
07:07
Приставы предупредили волгоградцев о «заразных» двойникахСмотреть фотографии
23:41
Момент смертельного ДТП с байкером попал на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:48
В Волгограде в ДТП с такси насмерть разбился байкерСмотреть фотографииCмотреть видео
20:21
Жена волгоградского миллиардера попала в обидное ДТП на элитном спорткареСмотреть фотографии
20:07
Волгоградец отсудил 163 тыс. рублей за линяющие брюки немецкого брендаСмотреть фотографии
19:22
Силовики устроили облаву на мигрантов в Паньшино Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:11
В Волжском наградили бойцов СВО за отвагу и мужествоСмотреть фотографии
18:43
В Волгограде усилят общественный транспорт в день матча «Ротора»Смотреть фотографии
18:32
В Волгограде разрушающийся Ленин готовится возглавить архитектурную революциюСмотреть фотографии
18:16
В обладмине высказались о судьбе самого «молодежного» комитетаСмотреть фотографии
17:42
Золотой фонд музея Волгограда пополнился артефактами раннесарматской культурыСмотреть фотографии
17:41
В Средней Ахтубе суд заставил работать чиновников и водопроводСмотреть фотографии
16:51
Теплоход столкнулся с буксиром-толкачом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:21
Волгоградцы пожаловались на масштабный сбой в работе поиска ЯндексаСмотреть фотографии
16:11
В сквере у Вечного огня в Волгограде высадят 3 тысячи новых деревьевСмотреть фотографии
16:09
Чистая прибыль по МСФО Группы «Росгосстрах» составила за первое полугодие 4,2 млрд рублейСмотреть фотографии
15:03
Волгоградцев поставили на счётчик: почему горожане получают штрафы за парковку в 30 тыс. рублейСмотреть фотографии
14:59
Новую структуру по работе с молодежью создадут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:35
Депутаты внесли в ГД проект закона об обязательной биометрии для иностранцевСмотреть фотографии
 