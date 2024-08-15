Синоптики рекомендовали волгоградцам готовить теплые вещи

В Волгоградской области в ближайшие двое суток прогнозируется резкое похолодание до +7 градусов в отдельные часы, сообщает V102.RU со ссылкой на региональный ЦГМС.

— В пятницу, 16 августа, по региону осадки маловероятны, ветер западной четверти местами с порывами до 15-20 м/с. В ночные часы за окном +10...+15º, при прояснении температура упадет до +7º, днем столбики термометров покажут +23...+28º, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — В субботу, 17 августа, также без существенных осадков. Ветер западной четверти со скоростью 6-11 м/с. Ночью +9...+14º, после обеда +23...+28º, местами воздух прогреется до +31º.

В Волгограде в ближайшие двое суток ночные температуры не поднимутся выше +15 градусов.

— 16 августа в городе-герое сильные дожди не ожидаются. Ветер северного направления 7-12 м/с. Ночью +13…+15º, днем +24...+26º, — уточнили волгоградские синоптики. — 17 августа по городу без существенных осадков. Ветер северного направления 6-11 м/с. В ночной период +12…+14º, днем +26...+28º.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»