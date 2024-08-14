



В Волгограде 33-летний местный житель осуждён за разбойное нападение на ювелирный салон «Ваше золото». Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина вместе с подельниками восемь лет назад ограбил одну из торговых точек в Краснооктябрьском районе областного центра.

- Фигурант уголовного дела 22 апреля 2016 года в составе организованной группы совершил нападение на ювелирный магазин «Ваше золото». Угрожая сотрудникам магазина пистолетом Макарова, подсудимый и его сообщники похитили ювелирные изделия общей стоимостью более 2 млн рублей, — рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Несмотря на все оперативные мероприятия, долгое время членам ОПГ удавалось умело уходить от правосудия. Однако в 2023 году обвиняемый всё же был задержан в Москве.

На первых этапах следственных действий подозреваемый отвергал обвинение, однако затем всё же сознался в содеянном.

Отметим, решением Краснооктябрьского районного суда Волгограда мужчина был приговорён к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован. Ранее троим участникам банды Волгоградский областной суд уже вынес обвинительные приговоры. Кроме того, еще один налетчик за минувшие восемь лет скончался.

Фото из архива ИА «Высота 102»