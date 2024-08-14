В Волгоградской области РПН уличил «Покупочку» в продаже просрочки





В Волгоградской области Роспотребнадзор подвёл итоги мониторинга реализации продукции в ГИС «Честный знак». Как сообщает ИА «Высота 102», специалисты вновь уличили торговые точки в продаже просрочки. На этот раз эксперты поймали на нарушении закона торговую сеть «Покупочка».

- Удовлетворен иск управления Роспотребнадзора по Волгоградской области к ООО «Тамерлан» в связи с подтверждением в ГИС «Честный знак» фактов продажи в магазинах «Покупочка» молочной продукции с истекшим сроком годности, - рассказали журналистам в надзорном ведомстве.

По информации РПН, суд обязал торговую сеть прекратить продажу неликвида, а также уведомить покупателей о соответствующем решении на специальных информационных стендах, размещённых в каждой дорогой точке.

Отметим, перед тем как обратиться в суд, специалисты неоднократно пытались вразумить организацию, выдавая многочисленные предостережения. Однако, несмотря ни на что, торговая сеть продолжила реализацию просроченной продукции. В настоящее время решение суда уже вступило в законную силу.

Фото: ИА «Высота 102»