Команда «Садов Придонья» дебютировала в забеге Run&Eat в Москве

Общество 13.08.2024 16:47 Реклама
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13.08.2024 16:47 Реклама
Сотрудники компании «Сады Придонья» стали участниками спортивного мероприятия, направленного на сбор средств для организации и проведения образовательного форума «Другая школа» для воспитанников и выпускников детских домов из разных регионов России.
В минувшее воскресенье в Парке Победы на Поклонной горе в Москве в седьмой раз состоялся благотворительный гастрономический забег Run&Eat, участниками которого стало около 3500 бегунов: профессиональных спортсменов и просто любителей. Среди участников – именитые рестораторы, талантливые шеф-повара, а также корпоративные команды представителей популярных ресторанов, международных сетей отелей, ведущих компаний различных сфер экономики.
Команда компании «Сады Придонья» впервые приняла участие в забеге в составе сотрудников Московского офиса продаж и маркетинга. Основная цель мероприятия – сбор денежных средств на проведение образовательного форума «Другая школа» для воспитанников и выпускников детских домов России.
— Продолжительность форума «Другая школа» для детей и подростков составляет 4 дня, — говорит основатель благотворительного фонда «Счастье» Диана Менибаева. — За это время ребята участвуют в дискуссионных и образовательных площадках, для них выступают знаменитые спикеры, психологи, представители бизнеса, которые объединены целью предоставить возможности для личностного роста, развития карьеры, поиску себя, улучшения жизненных навыков. Все это для детей, которые остались без попечения родителей или находятся в сложной жизненной ситуации, поэтому мы очень благодарны участникам забега Run&Eat, которые, несмотря на проливной дождь, приехали сегодня на Поклонную гору. Это неоценимый вклад в поддержку успешного и светлого будущего детей, которые живут без родителей в трудных условиях.
Участники команды «Садов Придонья» успешно преодолели дистанцию в 5 км и отметили, что несмотря на непогоду, атмосфера на площадке царила очень теплая, вкусная и объединяющая, ведь на протяжении всей дистанции были установлены гастрономические «пит-стопы» от партнеров забега и каждый из участников внес свой маленький вклад в большое и благородное дело.
Фото предоставлено пресс-службой компании «Сады Придонья».
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