Экономика 13.08.2024 14:55 Реклама
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13.08.2024 14:55 Реклама
Совет директоров ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP) принял ряд решений, связанных с проведением годового общего собрания акционеров (ГОСА) по итогам 2023 года, в том числе:
• Созвать заочное ГОСА, утвердить его дату — 16 сентября 2024 года — и повестку. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, будут определены по состоянию на 23 августа 2024 года, они имеют право проголосовать до 15 сентября 2024 года (включительно).
• Рекомендовать ГОСА выплатить дивиденды по результатам 2023 года в денежной форме следующим образом:
— по привилегированным акциям типа «А» в размере 6,06 рубля на одну акцию;
— по обыкновенным акциям в размере 6,06 рубля на одну акцию.
Совет директоров также определил 27 сентября 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Совет директоров также рассмотрел другие вопросы, связанные с проведением и повесткой ГОСА.
Фото: пресс-служба «Ростелекома».
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388
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