Экономика

Совет директоров «Ростелекома» дал рекомендации общему собранию по дивидендам за 2023 год

Экономика 13.08.2024 14:55 Реклама
0
13.08.2024 14:55 Реклама


Совет директоров ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP) принял ряд решений, связанных с проведением годового общего собрания акционеров (ГОСА) по итогам 2023 года, в том числе:
• Созвать заочное ГОСА, утвердить его дату — 16 сентября 2024 года — и повестку. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, будут определены по состоянию на 23 августа 2024 года, они имеют право проголосовать до 15 сентября 2024 года (включительно).
• Рекомендовать ГОСА выплатить дивиденды по результатам 2023 года в денежной форме следующим образом:
— по привилегированным акциям типа «А» в размере 6,06 рубля на одну акцию;
— по обыкновенным акциям в размере 6,06 рубля на одну акцию.
Совет директоров также определил 27 сентября 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Совет директоров также рассмотрел другие вопросы, связанные с проведением и повесткой ГОСА.
Фото: пресс-служба «Ростелекома».
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
13.08.2024 13:23
Экономика 13.08.2024 13:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.08.2024 11:51
Экономика 13.08.2024 11:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.08.2024 15:47
Экономика 09.08.2024 15:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.08.2024 19:27
Экономика 08.08.2024 19:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.08.2024 17:31 Реклама
Экономика 08.08.2024 17:31 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.08.2024 14:42 Реклама
Экономика 08.08.2024 14:42 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.08.2024 12:33
Экономика 08.08.2024 12:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.08.2024 20:31
Экономика 07.08.2024 20:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.08.2024 15:43
Экономика 07.08.2024 15:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.08.2024 15:10
Экономика 07.08.2024 15:10
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.08.2024 13:25
Экономика 07.08.2024 13:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.08.2024 10:29
Экономика 07.08.2024 10:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.08.2024 20:27
Экономика 06.08.2024 20:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.08.2024 11:59
Экономика 06.08.2024 11:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.08.2024 12:13 Реклама
Экономика 05.08.2024 12:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:51
Пострадавший во время урагана кайтсерфер из Волгограда находится в комеСмотреть фотографии
16:51
У семи нянек: в Волгограде годами нависавшее над путями дерево рухнуло на трамвайСмотреть фотографии
16:47
Команда «Садов Придонья» дебютировала в забеге Run&Eat в МосквеСмотреть фотографии
16:29
В речпорту Волжского смерч утопил яхту «Свобода» и повредил другие суднаСмотреть фотографии
16:10
Владимир Путин обновил кадровый состав судов ВолгоградаСмотреть фотографии
15:55
В день матча «Ротора» и «Балтики» назначили две новые электричкиСмотреть фотографии
14:55
Совет директоров «Ростелекома» дал рекомендации общему собранию по дивидендам за 2023 годСмотреть фотографии
14:48
ВС РФ предложил отпускать подсудимых на СВО без приговораСмотреть фотографии
14:43
В Волгограде волонтеры спасли упавшую в колодец собаку: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:26
17-летний «шумахер» на семерке навел шороху на дорогах ВолжскогоСмотреть фотографии
13:23
Российские аграрии обменялись опытом на юбилейной выставке «ВолгоградАГРО»Смотреть фотографии
13:20
На юге Волгограда подлатают «уставшие» дороги на трех улицахСмотреть фотографии
13:02
Под Волгоградом правоохранители помогли судимой мигрантке «задержаться» в РоссииСмотреть фотографии
12:48
Полсотни беженцев из Курска приняла Саратовская областьСмотреть фотографии
12:34
Учитель из Волгограда перевела мошенникам 7,5 млн рублейСмотреть фотографии
11:51
Андрей Бочаров обсудил цифровизацию и проекты с ИИ на стратегической сессииСмотреть фотографии
11:13
Волгоградское УФАС возбудило дела на федеральных чиновников из-за засыхающих полейСмотреть фотографии
10:48
Красота после урагана: необычные облака восхитили жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
10:23
«Боимся, что погрызут машины»: полчища крыс держат в страхе жильцов высотки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:11
Кузов превратился в гармошку: под Волгоградом две иномарки не поделили дорогуСмотреть фотографии
09:58
«2,5 года числился в пропавших»: под Волгоградом похоронят погибшего на СВО 26-летнего контрактникаСмотреть фотографии
09:52
Кайтсерфер сломал позвоночник во время урагана под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде за 5 млн рублей ликвидируют две свалки в Советском районеСмотреть фотографии
09:02
«Холодильники потекли»: жители квартала в Волгограда после песчаной бури сидят без светаСмотреть фотографии
07:02
В Волгоградской области убыль населения за полгода составила 8482 человекаСмотреть фотографии
06:43
В Иловле власти встретились с жителями и отдельно с главами цыганских семейСмотреть фотографии
21:35
Около 3 тыс. наблюдателей будут работать на выборах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:15
В частном секторе на севере Волгограда начался ремонт дорог: фоторепортажСмотреть фотографии
21:04
В Волгограде потушили пожар в заброшенной пятиэтажкеСмотреть фотографии
20:31
Со счёта сбились: в Камышине снова выпал градСмотреть фотографииCмотреть видео
 