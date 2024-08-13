Экономика

Российские аграрии обменялись опытом на юбилейной выставке «ВолгоградАГРО»

Экономика 13.08.2024 13:23
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13.08.2024 13:23


Волгоградская область стремится войти в десятку лучших регионов по производству сельхозпродукции. Выполнить задачу, поставленную главой региона, не помешают даже климатические вызовы: несмотря на майские заморозки и засуху, предварительные результаты уборочной кампании, по оценке замгубернатора Василия Иванова, хорошие. 
О том, какие резервы есть у волгоградских аграриев для получения стабильных урожаев, говорили на юбилейной 15-й Всероссийской специализированной выставке День поля «ВолгоградАГРО».  
Город на полях
Территорию хозяйства ООО «Гришиных» в Новоаннинском районе 8 и 9 августа было не узнать. Целый город вырос на полях. Яркие шатры, новейшие модели сельхозтехники – места хватало всем, можно и достижения показать, и новый опыт почерпнуть, и познакомиться, и укрепить деловые связи. В мероприятии приняли участие около тысячи участников со всех регионов страны, в том числе из Краснодарского края, Ростовской области, Алтая, Урала.

Агротехнологии – то, что сегодня продвигает развитие отечественного АПК. И ключевой аспект в них – применение минеральных удобрений, о чем на рабочих совещаниях с аграриями не раз напоминал губернатор области Андрей Бочаров.
Сферу минерального питания растений на выставке представила компания «ФосАгро-Ставрополь», входящая в крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро»). Стенд компании посетила официальная делегация во главе с заместителем главы региона Василием Ивановым.

На фото: Василий Иванов и директор «ФосАгро-Ставрополь» Андрей Тихонов
Прямые поставки минеральных удобрений аграриям Волгоградской области компания обеспечивает с 2016 года, развивая региональный офис в Волгограде, а также собственный центр дистрибуции минеральных удобрений в Михайловке.
К посевной готовы
Замгубернатора Волгоградской области, председатель комитета сельского хозяйства региона Василий Иванов назвал ведущего игрока рынка удобрений действительно «надежным партнером», отметив высокий профессионализм.
Директор «ФосАгро-Ставрополь» Андрей Тихонов рассказал о готовности к осенней посевной кампании – аграрии уже ведут закупки минеральных удобрений, запасы для отгрузок достаточны:
— С начала года поставили в регион более 70 тыс. тонн удобрений. Ведем отгрузки для осеннего сева с центра дистрибуции в Михайловке и партнерских площадок. Они расположены в непосредственной близости к сельхозугодьям и фермерским складам и обеспечивают оптимальную для аграриев логистику.
Также Андрей Тихонов рассказал о новых перспективных направления работы компании: 
— На нашей экспозиции представлен автоматизированный пробоотборник. Мы отбираем почвенные образцы для агрохимического анализа в аккредитованных лабораториях и даем научные рекомендации нашим аграриям. На основе такого анализа минеральные удобрения можно вносить рационально, сокращая издержки и получая качественный урожай.

«ФосАгро-Ставрополь» активно развивает новые сервисы, помимо агрохимобследования полей это и цифровое агросопровождение посевов, листовая диагностика для коррекции хода вегетации. По оценке руководителя КФХ из Новониколаевского района Волгоградской области Бориса Заболотнева, новые сервисы открывают дополнительные ресурсы для роста урожаев.
— Агрохимобследование необходимо, чтобы понимать, каких конкретно элементов питания не хватает посевам. Мы в основном выращиваем кукурузу, подсолнечник, озимую пшеницу и ячмень, — поделился своим опытом аграрий. — С «ФосАгро-Ставрополь» сотрудничаем более восьми лет. Познакомились на одной из сельскохозяйственных выставок, стали работать, появилось доверие, как к надежному партнеру. Закупаем у них большое количество гранулированных удобрений. Мне нравится соотношение цены и качества. 
Удобрения для любых задач
В ассортименте «ФосАгро» порядка 60 марок удобрений, в том числе азотные, фосфорсодержащие, инновационные марки комплексных удобрений с микроэлементами в одной грануле, жидкое комплексное удобрение и новый водорастворимый моноаммонийфосфат.

Современные технологии минерального питания растений помогают аграриям получать наилучший результат. Глава крестьянского хозяйства в Новоаннинском районе Валерий Селиванов перешел на применение жидких удобрений: они не требуют влаги для растворения и перевода питательных веществ в почву и особенно эффективны в условиях засухи.
— У меня классический трехпольный севооборот, потому что работаю один, в собственности 300 гектаров. Занимаюсь внедрением новых технологий. Жидкое комплексное удобрение APALIQUA NP 11:37 (ЖКУ) на внекорневых и листовых подкормках дает очень хороший эффект, — рассказал фермер. — Я считаю, что ЖКУ при подкормке в дозировке 30 кг на гектар в фазе двух-шести пар листьев на подсолнечнике дает десять центнеров прибавки. При этом не нужно закапывать в почву большие дозы других удобрений. По сравнению с гранулированными удобрениями практически в пять раз дешевле. А по качеству, и по урожайности эффект даже лучше. С «ФосАгро-Ставрополь» сотрудничаю около 10 лет, нравится качество удобрений и подход компании к клиентам. 
Глава крестьянско-фермерского хозяйства из Михайловского района Кайрат Карабасов отметил динамичное развитие компании. 
— Много положительных отзывов, большой ассортимент. В преддверии посевной сейчас самое главное для аграриев выгодное предложение, доступность. В обработке у меня в общей сложности 5000 гектаров земли. В основном выращиваю озимую пшеницу, подсолнечник и ячмень. От кукурузы четыре года назад ушел из-за недостатка влаги. Мы приобретаем азотные и комплексные удобрения, — добавил аграрий.  
Фото Павел Мирошкин, V102.RU 
Реклама. ООО «ФосАгро - Ставрополь», ИНН 2635060359

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