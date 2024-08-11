В редакцию V102.RU обратилась жительница Волгограда Дарья Бурчевская, обвинившая хозяйку приюта для животных Наталью Русину в жестоком обращении с ее собакой. Со слов девушки, ее хаски-метиса Праду насильно удерживают в частном доме по переулку Щелковскому, 2 в Кировском районе, где также страдают и другие обитатели странного места.

— Никогда раньше с Натальей Русиной мы не встречались и дел никаких не имели. Нам ее посоветовала знакомая, сказала, что она может помочь с лечением. У Прады воспалились уши и мы не могли каждый день проводить необходимые процедуры, поэтому отвезли ее в этот приют, где Наталья пообещала нам помочь. Отдали мы ее 1 августа, заплатили пять тысяч рублей онлайн-переводом, никаких чеков и договоров не было. Мы думали, что ей можно доверять. Когда через пару дней мы захотели навестить Праду, то Русина нам сказала, что теперь собаку увидим только через суд. Никаких требований нам она не выдвигает. Просто не отдает ее и все. Лишь сбросила фото, где наша Прада испуганная лежит в клетке. Чуть позже у меня оказалась запись двухлетней давности, на которой прекрасно видно, до какого состояния она доводит животных, чтобы собирать больше пожертвований на свое дело. Причем, как выяснилось, Русина работает нелегально и у нее нет ветеринарного образования. На территории своего дома держит около 50 собак. Вся территория захламлена, и она никого туда не пускает, как и не разрешает снимать видео, — утверждает хозяйка Прады.

По словам девушки, 3 августа, когда они с мужем все-таки приехали с надеждой забрать своего питомца, то встретили категоричный отказ и тут же вызвали полицию:

— Приехал наряд, взял объяснения. Собаку нам так и не отдали. Я видела Праду лишь через забор, она была измученной и скулила. В итоге мы побродили вокруг забора и уехали ни с чем, а 5 августа написали заявление в районную прокуратуру по факту мошенничества. Я уверена, что Русина наживается на бедных животных, истязая их. Мне даже страшно представить, что она может сделать с нашим любимцем. До сих пор мы в разлуке и нет никакого законного варианта вернуть ее обратно.

На видео: еще одна жертва странного приюта

Журналисты «Высоты 102» связались по телефону с Наталье Русиной, которая позиционирует себя как зооволонтер.

— Я занимаюсь собаками с 1993 года. Почему вас так интересует мое образование? Рекомендации ветеринаров могут исполнять любые люди. Я не занимаюсь лечением, а лишь только выполняю те манипуляции, на которых настоял врач. Я нигде не зарегистрирована и держу собак как частное лицо. А зачем вы задаете такие вопросы? Какая вам разница, чем я занимаюсь. А эту Дарью я знаю, она лжет всем направо и налево. Ее муж Петр кидался на меня, а собаку ко мне они привезли избитую. У нее вся морда была в крови. Я забрала ее и сказала, что буду писать на них заявление в полицию. Муж этой Дарьи пытался перелезть ко мне через забор, снимал мой двор без разрешения, а это нарушение частной жизни. Заявления все написаны. Все комментарии лишь через моего адвоката, — сказала Наталья Русина. — Нет, номер я его вам не дам. Вы кто такие вообще, чтобы я с вами общалась?

Дарья говорит, что у нее есть свидетели, который в случае чего могут подтвердить, как Русина обманывает людей и жестоко обращается с животными.

— Хожу по всем инстанциям, но время идет и Праду могут убить. Это не просто слова! У одного человека там уже умерла собака, она готова свидетельствовать. И таких людей много, — говорит в отчаянии хозяйка хаски.





На фото: такой была Прада до попадания в приют

Как оказалось, хозяйка приюта в Кировском районе снискала среди волонтеров и владельцев питомцев весьма сомнительную славу. В соцсетях есть группа, где волгоградцы рассказывают о своем опыте общения с Натальей Русиной.

— О Наталье Русиной я узнала в 2015-м году, когда оставляла ей на передержку собак. Потом переводила ей деньги на корм, достаточно весомые суммы, а по итогу видела лишь обычные сухари, которыми она кормила моих питомцев. Я быстро поняла, что из себя представляет этот человек и забрала всех животных обратно. Потом ее деятельность приобрела размах. В Сети на самом деле можно найти много не самых хороших историй, которые заканчивались очень печально. На нее писали заявления в полицию, в том числе и коллективные, но ничего не двигалось с места. Не исключаю, что у этой женщины не все в порядке с головой. Она не имеет никакого отношения ни к ветеринарам, ни к зооволонтерам. Я всех всегда предупреждала, кто такая Наталья Русина на самом деле, — рассказала информагентству руководитель волгоградского благотворительного фонда «Твори Добро» Яна Водолажская.

Фото и видео: Дарья Бурчевская