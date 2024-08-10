Туманы в северных районах Волгоградской области спрогнозировал ЦГМС





В Волгоградской области в начале предстоящей рабочей недели ожидаются различные погодные явления, в том числе и туманы. Согласно краткосрочному прогнозу Волгоградского ЦГМС, отмечаться они будут на севере региона. Кроме того, с понедельника в Волгограде и области вероятны дожди и грозы.

По прогнозу волгоградских синоптиков, в воскресенье, 11 августа, в Волгоградской области существенных осадков не будет. Ветер ночью и днем северо-западный и западный, местами возможны порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем в регионе составит от +27 до +32 градусов.

– 12 августа по северной половине Волгоградской области местами вероятны небольшие дожди, грозы, – сообщают специалисты. – Ветер юго-западный, западный. Местами и при грозах порывы от 15 до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем – от +22 до +27 градусов.

В предстоящий вторник, 13 августа, в Волгоградском регионе существенных осадков не ожидается. А вот утро в северной части области может быть туманным.

– Днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный, местами порывы 15-20 метров в секунду, – завершают прогноз в Волгоградском Гидрометцентре. – Температура воздуха днем во вторник – +21...+26 градусов.