Общество

Лучше меньше, но правильно: Бочаров в Камышине указал на недочеты при ремонте школы

Общество 07.08.2024 10:51
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07.08.2024 10:51


Сегодня, 7 августа, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров находится в городе Камышин с рабочей поездкой. Как сообщили V102.RU  в обладминистрации, глава региона посещает объекты, которые капитально ремонтируются в рамках комплексной программы развития муниципалитета.


Первым таким объектом стала кадетская школа №7, которая за свою 40-летнюю историю капитально ремонтируется впервые. В целом работы здесь идут активно, но глава региона указал местным руководителям и подрядчику на целый ряд моментов, которые необходимо скорректировать. В частности, прозвучали замечания по обустройству кровли. 


На недочеты строителей губернатор обратил внимание, когда шел мимо открытого окна. Андрей Бочаров внезапно остановился, чем удивил сопровождающих.



— Вот почему я здесь остановился?  Шел с другой стороны, но почему я сюда подошел? — обратился к участникам выездного совещания Андрей Бочаров.

— Не в том месте вы остановились…

— В том! Я остановился там, где надо! И сегодня показываю отдельным руководителям: это вы все должны были останавливаться здесь!

Позже критике глава региона подверг подход к содержанию пришкольной территории, которая находится в запущенном состоянии.

- Мы должны планировать все эффективно. Если мы сдаем объект, то сдан он должен быть в полном объеме. Мы не можем сдать школу, а всю пришкольную территорию оставить в таком состоянии — подход неправильный. Такого, что я вижу сегодня, быть не должно, - сказал губернатор. - Лучше меньше, но то, что было сделано правильно.


По данным обладминистрации, второй трехлетний этап реализации комплексной программы развития Камышина стартовал в 2024 году и стал продолжением начатой в 2016 году работы. В регионе также проводится программа капремонта общеобразовательных учреждений. На период 2024-2025 годов в нее вошли 60 учреждений региона: в 6 из них работы завершат в текущем году, по остальным заключены двухгодичные контракты.

Фото, видео: администрации Волгоградской области

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