Общество

Дизайнер очеловечил самый «умный» жилой комплекс Волгограда, превратив его в современных горожан

Общество 09.08.2024 09:34
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09.08.2024 09:34

После выхода первой серии артов жилых комплексов в человеческом облике, волгоградцы попросили изобразить и другие новостройки. Профессиональный дизайнер ИА «Высота 102» Игорь подготовил вторую часть своей «хуманизации», в которой с помощью искусственного интеллекта проиллюстрировал будущих жителей одного из самых технологичных проектов Волгограда.
Интеллектуалы, ценящие комфорт и современность
ЖК «Крылья» – это новый проект комфорт-класса, который строится в Краснооктябрьском районе Волгограда. Очень современный и в то же время уютный и семейный. Поэтому дизайнер и нейросеть нового поколения увидели его улыбающейся семейной парой. В руках у волгоградцев смартфон, намекающий на «умные» технологии, пакет с продуктами из ближайшего супермаркета и комнатное растение, как символ домашнего уюта и комфорта.

В детской коляске спит маленький ребенок, который скоро будет играть на детской площадке рядом с домом. Но фантазировать о жизни в «Крыльях» можно бесконечно. Лучше один раз увидеть этот красивый проект своими глазами.

Строительство ЖК «Крылья» ведет один из самых надежных застройщиков Волгограда – ГК АСТРОН, которым успешно реализованы такие проекты как ЖК «Георгиевский», ЖК «Родные пенаты» и ЖК «Эталон». Новый жилой дом строится по золотому стандарту компании: из самых надежных и современных материалов, которые обеспечат ему долговечность, а жителям безопасность и комфортное проживание. В шаговой доступности расположены все социальные объекты – продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки и поликлиники, остановки общественного транспорта и пекарни, спортивные секции и салоны красоты, детский сад и гимназия.
Бытовые вопросы по клику в смартфоне
Очень необычен ЖК «Крылья» своими «умными» технологиями. Можно сказать, что ГК АСТРОН – один из первопроходцев на рынке недвижимости Волгограда. Настоящие дома XXI века до сих пор сложно встретить в нашем городе, особенно такого уровня реализации. ЖК «Крылья» – исключение. У всех собственников будет абсолютно бесплатное полносервисное мобильное приложение, через которое они смогут: в полном объеме контролировать потребление энергоресурсов благодаря умным счетчикам, осуществлять взаимодействие с управляющей компанией, застройщиком и аварийными бригадами, управлять видеодомофинией и доступом, выписывать гостевые пропуска, распределять роли для членов семьи, подключить любые элементы умной квартиры и настроить сценарии. А также получать и оплачивать коммунальные платежи, вести чат с соседями и размещать любые объявления на собственной доске объявлений.

ЖК «Крылья» будет сдан в IV квартале 2025 года. В нем каждый сможет найти для себя уютное «гнездышко» на свой вкус: квартиру с европланировкой или свободные двух- и трехкомнатные варианты, с лоджий которых можно будет любоваться любимым городом.
Отдел продаж в Волгограде:
ул. Комсомольская, 6 (4 подъезд)
+7(8442) 60-25-20
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