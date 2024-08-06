Общество

Интерактивная площадка «Виво» подарила положительные эмоции гостям фестиваля «Ultra100»

Общество 06.08.2024 16:11 Реклама
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06.08.2024 16:11 Реклама

На прошедшем в эти выходные фестивале музыки и спорта «Ultra100» оператор питания «Виво», известный как компания, поддерживающая семейные ценности и популяризирующая здоровый образ жизни, выступила организатором детской развлекательной площадки.

Организаторы позаботились о том, чтобы каждый ребёнок нашёл себе занятие по душе. На площадке прошли мастер-классы для детей от мастерской «FAMILY CAMP». Работала чилаут-зона, где дети могли отдохнуть и расслабиться. Повар-аниматор не давал маленьким гостям заскучать: он проводил конкурсы с раздачей флаеров и шаров. Также работала фотобудка, где можно было сделать яркие фотографии на память. А в конце праздника все дети получили брендированные воздушные шары.

Нам удалось создать атмосферу праздника и радости для всех гостей фестиваля и особенно для самых маленьких. Мы уверены, что такие мероприятия помогают детям развиваться и получать новые впечатления, — прокомментировала Мария Маслова, руководитель отдела по связям с общественностью.

И все же, главное событие фестиваля — это беговые марафоны. Любители бега из более чем 70 российских городов, а также Чехии и Казахстана подали заявки на участие. Забеги проходили утром и вечером. Для детей была предусмотрена дистанция 500 м, взрослые бежали от 1,8 до 30 км. Сотрудники компании также не остались в стороне, четыре человека приняли участие в различных марафонах. Самым юным бегуном от «Виво» стал 10-летний Кирилл Федунишин, а самым выносливым — Александр Федоренко, он пробежал дистанцию в 30 км. Марафон протяженностью 10 км пробежал Александр Шершаков.

Сегодня был невероятный забег! Я рад, что смог преодолеть дистанцию в 10 км и получить незабываемые эмоции от фестиваля «Ultra100». Это было настоящее испытание на прочность, но я справился! Спасибо всем, кто меня поддерживал, - поделился впечатлениями Александр.

Не обошлось и без подарков, компания наградила победителей онлайн-конкурса от «Виво» и «Ultra100», а также лучших танцоров по брейк-дансу. Награждение победителей стало ярким этапом фестиваля. Победители конкурсов и соревнований получили свои заслуженные награды, а участники детской развлекательной программы — массу положительных эмоций.

Фото: предоставлены организатором площадки

Реклама. ООО «Виво Маркет», ИНН 3461061226

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