МегаФон внедрил искусственный интеллект в работу с персоналом

Телеком 06.08.2024 14:07 Реклама
0
06.08.2024 14:07 Реклама
Отвечать на вопросы коллектива МегаФона, связанные с управлением персоналом, теперь будет искусственный интеллект. Команде оператора стал доступен чат-бот, с помощью которого каждый сотрудник компании в онлайн-режиме сможет получить всю необходимую информацию и помощь по ключевым вопросам обеспечения своей деятельности.
Новый бот, получивший название «МегаКоллега», владеет знаниями на 150 различных тем, среди которых — кадровый учёт, программы мотивации и вознаграждения, административная поддержка, корпоративная культура и другие вопросы, с которыми сталкивается сотрудник на протяжении всего цикла работы в компании.
Внедрению новой системы предшествовала большая подготовительная работа. Тестовая версия бота-консультанта на базе генеративной нейросети ChatGPT была запущена в апреле этого года. На первом этапе искусственный интеллект мог ответить лишь на базовые вопросы о заказе справок и процедуре перехода на дистанционную работу. По мере роста популярности среди сотрудников МегаФона и увеличению количества запросов бот обучался и расширил свои компетенции до 15 тем из области HR. Кроме того, с 12 до 4 секунд сократилось время подготовки ответов на вопросы. Самыми популярными стали темы, связанные с летним сезоном: сотрудники интересовались, как и в какой период они могут оформить отпуск и сколько осталось дней для отдыха.
С начала запуска виртуального консультанта специалисты МегаФона составляли рейтинг вопросов, анализировали лайки и дизлайки, которыми персонал оценивал точность и корректность ответов. Специально сформированная фокус-группа проводила тестирование, помогая тем самым усовершенствовать бота и обучать его новым темам. Оказалось, что интересы сотрудников не ограничиваются только вопросами кадрового делопроизводства. Поэтому специалисты центра компетенций МегаФона по большим языковым моделям вместе с коллегами по управлению персоналом разработали и внедрили новую версию бота.
«МегаКоллега» создан на базе последних достижений в области машинного обучения, способен анализировать вопросы, обучаться, синтезировать новые ответы на основании известных ему данных. Бот не даёт персонифицированных ответов и не владеет чувствительной информацией, но знает все внутрикорпоративные процессы и подскажет, на каком ресурсе можно получить необходимые данные.
До внедрения робота в работу с персоналом специалисты отвечали более чем на 500 кадровых вопросов в день – это почти 150 тысяч вопросов за год. После внедрения «МегаКоллеги» каждый сотрудник может задать вопрос чат-боту даже в нерабочее время и сразу получить ответ. Таким образом, «МегаКоллега» стал персональным HR-партнёром для каждого из 22 тысяч сотрудников МегаФона.
— МегаФон стремится создать комфортные условия для работы, внедрить передовые технологии в операционную и административную деятельность. Это позволяет быть лидером не только в своём бизнесе, но и среди работодателей. Наш опыт работы с big data и машинным обучением применяется для решения большого числа внутренних задач. Планируем продолжать развитие чат-бота, добавлять в его библиотеку знаний новые темы и сделать так, чтобы все сотрудники МегаФона подружились с «МегаКоллегой», — говорит директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Роман Ермоленко.
Форо предоставлено пресс-службой МегаФона.
Реклама. ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560
Эксперты билайн рассказали, как не попасться на удочку телефонных мошенников06.08.2024 15:13 Реклама
Телеком 06.08.2024 15:13 Реклама
ULTRA100: «Ростелеком» поддержал фестиваль спорта и креатива в Волжском05.08.2024 13:29 Реклама
Телеком 05.08.2024 13:29 Реклама
Лидеры трафика: Tele2 определила, какие села больше всего качают в Волгоградской области02.08.2024 13:57 Реклама
Телеком 02.08.2024 13:57 Реклама
Ozon Travel дозвонится до путешественников с «Этикеткой» от билайна02.08.2024 10:12 Реклама
Телеком 02.08.2024 10:12 Реклама
Клиенты Tele2 могут купить SIM с саморегистрацией еще в 4 крупных сетях супермаркетов31.07.2024 10:26 Реклама
Телеком 31.07.2024 10:26 Реклама
Билайн выпустил комикс о способах защиты от телефонных мошенников30.07.2024 16:13 Реклама
Телеком 30.07.2024 16:13 Реклама
Частные сети LTE: эксперты рассказали о новых стандартах информационной безопасности26.07.2024 17:26 Реклама
Телеком 26.07.2024 17:26 Реклама
Бизнес по-соседски: как эффективно вести свое дело на первых этажах жилых домов в Волгограде25.07.2024 15:15
Телеком 25.07.2024 15:15
На главных городских пляжах Волгограда и Волжского ускорили интернет для отдыхающих25.07.2024 13:43
Телеком 25.07.2024 13:43
Танцевальная битва, фильмы и основы айкидо: Tele2 представляет программу заключительной недели работы «MiXX территории»23.07.2024 16:12 Реклама
Телеком 23.07.2024 16:12 Реклама
Лето в каждом моменте: на набережной Волгограда работает креативное пространство с кинотеатром и живой музыкой19.07.2024 16:14 Реклама
Телеком 19.07.2024 16:14 Реклама
«Тайны Карениной»: «Ростелеком» провел предпремьерный показ документального сериала в Волгограде18.07.2024 15:11 Реклама
Телеком 18.07.2024 15:11 Реклама
В Волгоградской области стали чаще говорить через VoLTE18.07.2024 11:17 Реклама
Телеком 18.07.2024 11:17 Реклама
Волгоградцы стали чаще покупать планшеты для соцсетей17.07.2024 18:14
Телеком 17.07.2024 18:14
Tele2 запустила игру в мобильном приложении для любителей «тапать хомяка»17.07.2024 14:07 Реклама
Телеком 17.07.2024 14:07 Реклама