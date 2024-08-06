Общество

Полис ОМС для студентов: эксперты страховой компании дали памятку для волгоградцев

Общество 06.08.2024 09:17 Реклама
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06.08.2024 09:17 Реклама


Совсем скоро начнется новый учебный год для студентов высших и средне-профессиональных учебных заведений. Эксперты компании «СОГАЗ-Мед» ответили на наиболее часто встречающиеся вопросы в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС), с которыми сталкиваются студенты. 
— Можно ли студенту получить медпомощь при переезде для обучения в другой регион?
— При смене региона места жительства необходимо позаботиться о переоформлении полиса ОМС на территории фактического проживания и обязательно прикрепиться к поликлинике, работающей в системе ОМС, подав заявление на имя главного врача. После этого можно будет получать весь перечень медицинских услуг в рамках Территориальной программы ОМС региона, в котором теперь учится и проживает студент. 
Компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность на территории 56 субъектов РФ и приглашает всех студентов в свои офисы для оформления полиса ОМС. С адресами и режимами работы офисов можно ознакомиться на сайте sogaz-med.ru в разделе «Адреса и офисы». 
— Какие необходимы документы для оформления полиса ОМС?
— Новая цифровая форма полиса ОМС представляет собой выписку из единого регистра застрахованных лиц, которую можно хранить в смартфоне или на бумажном носителе. Выписка содержит персональные данные о застрахованном, номер и штрих-код полиса, контакты страховой компании.
Для оформления полиса ОМС в офисе «СОГАЗ-Мед» необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии). Также полис ОМС можно оформить через единый портал «Госуслуги» при наличии подтвержденной учетной записи.
— Нужно ли менять полис ОМС в случае изменения персональных данных?
— Напоминаем о важности актуализации данных полиса ОМС в случае изменения персональных или контактных данных (телефон, e-mail). Для этого следует обратиться в офис «СОГАЗ-Мед». С полным перечнем адресов офисов и режимом работы можно ознакомиться на сайте компании.
— Что именно студенты могут получить бесплатно по полису ОМС?
— По полису ОМС, оформленному в субъекте РФ – территории фактического проживания, можно бесплатно:
- посещать врачей поликлиники по месту прикрепления;
- вызывать врача на дом по месту прикрепления;
- получать лечение при подозрении/обнаружении коронавирусной инфекции;
- получать консультации узких специалистов и проходить обследования, предусмотренные в рамках системы ОМС;
- получать скорую медицинскую помощь;
- проходить лечение и обследование в стационарных условиях;
- получать высокотехнологичную медпомощь;
- проходить (с 18 лет) один раз в год профосмотр, а один раз в три года – диспансеризацию;
- проходить углубленную диспансеризацию, после перенесенной коронавирусной инфекцией (COVID-19).
— Можно ли лечить зубы по полису ОМС?
— Стоматологическая помощь включена в программу ОМС. Бесплатные услуги по полису ОМС оказываются при болезнях полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования) как в государственных стоматологических поликлиниках, так и в частных, работающих по программе ОМС.
— Кто может помочь студентам разобраться в порядке получения медицинской помощи?
— Страховые представители «СОГАЗ-Мед» готовы помочь всем застрахованным в компании студентам. Поэтому при возникновении ситуаций, когда от застрахованного требуют оплату медицинских услуг, отказывают в оказании медицинских услуг по ОМС, учащиеся могут бесплатно обратиться к страховым представителям «СОГАЗ-Мед» на сайте sogaz-med.ru, в мобильном приложении «СОГАЗ ОМС» (для Android) либо по телефону 8-800-100-07-02.
Лицензия на осуществление страхования ОС № 3230-01 от 28.02.2019 г. выдана Центральным банком Российской Федерации (Банк России)
Реклама. АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», ИНН 7728170427

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