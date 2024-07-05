Микрорайоны будущего. Дизайнер с помощью нейросети создал портреты жителей новостроек Волгограда





Волгоград активно растет, развивается, появляются новые кварталы и микрорайоны. Ко Дню строителя дизайнер ИА «Высота 102» Игорь с помощью нейросети нового поколения создал серию артов жилых комплексов Волгограда с собирательными портретами их жителей. Свои работы волгоградец назвал «хуманизацией», объединив два слова: «человек» (от англ. human) и «урбанизация».

Романтики, влюбленные в речные просторы

Яркая и смелая молодая пара, динамичная и ценящая личный комфорт, современные романтики, проживающие каждый день активно – такими дизайнер и нейросеть увидели жителей нового квартала «Волго-Дон».

«Волго-Дон» – это стильный и технологичный проект в Советском районе, в популярном микрорайоне Тулака, который является одним из самых привлекательных в Волгограде с точки зрения комфортности проживания. Это шикарные виды на Волгу, парк для прогулок под окнами и всего 15 минут до центра города.

Территория квартала организована в рамках концепции «двор без машин», для автовладельцев сейчас строится двухуровневый подземный паркинг. Добавляют комплексу привилегированности дизайнерские холлы и близость к Волге – истинное место силы всех горожан.

Девелопер уже завершил строительство первого 20-этажного дома, теперь возводит второй аналогичный дом и подземный паркинг. Проектом предусмотрен большой выбор планировочных решений: от уютных однушек площадью 48 м² до просторных 3-комнатных квартир.

Отдел продаж в Волгограде:

+7(8442) 60-11-44

Застройщик: ООО «Гелион». Проектная декларация на сайте Наш.дом.рф.

Элегантный пижон, знающий себе цену





Этот молодой мужчина, успевающий вести успешный бизнес и проводить время с семьей, мог бы смело претендовать на роль идеального героя в новом мировом блокбастере. Но он живет в Волгограде и воплощает собой образ жителя жилого комплекса «Арбат», каким его видят дизайнер и нейросеть.

«Арбат» – это идеальная локация для молодых, стильных и активных, и в то же время респектабельных волгоградцев, которые ценят комфорт и уважаемое сообщество. Жилой квартал находится в историческом центре города на улице Бакинской и объединяет три монолитно-кирпичных дома разного высотного уровня. Как и герой на картинке, его жители ценят высокий уровень жизни, свойственный только проектам бизнес-класса: подземный паркинг, трехметровые потолки, территория с контролем доступа, просторные холлы с лобби и консьерж-сервисом 247, квартиры с частными террасами и лучшими видами в Волгограде.

Благодаря своему уникальному архитектурному облику, выдержанному в стиле сталинского ампира, квартал стал одной из достопримечательностей города. Сейчас сдано в эксплуатацию два 16-этажных дома с подземным паркингом под каждым, а также первая секция третьего дома. Идет строительство второй и третьей секций завершающего комплекс дома, что сформирует окончательный облик квартала.

Отдел продаж в Волгограде:

ул. Бакинская, 2

+7(8442) 50-00-51

Застройщик: ООО «ЦентрСтрой». Проектная декларация на сайте Наш.дом.рф.

Любители семейного уюта и прогулок на свежем воздухе





Далеко не все молодые и успешные мечтают жить в центре города. Многие стараются вести дела дистанционно, чтобы позволить себе роскошь XXI века – жить в городе, но… на природе. Такое возможно в новом квартале «Лапшин Loft». Вполне логично, что дизайнер и нейросеть изобразили его в образе семейной пары с ребенком, ведь здесь им будет комфортно и безопасно.

«Лапшин Loft» – это уютный квартал, который расположен в южной части Волгограда в окружении березовой рощи. Комплекс малоэтажных домов в стиле лофт назван в честь знаменитого царицынского купца и мецената Василия Лапшина, чье имение более 100 лет назад располагалось в этом живописном месте. Сейчас здесь покупают квартиры для семьи, детей и просто для души, чтобы обустроить домашний уют вдали от шума города, с пением птиц в атмосфере умиротворения. Это место, где живет добрососедство, где дети растут в уютном дворе, и под окнами цветут розы.

При всем своем очаровании «Лапшин Loft» наполнен благами мегаполиса. Здесь индивидуальное отопление, лифт, хотя всего 6 этажей, удобные тротуары и игровые площадки.

Отдел продаж в Волгограде:

ул. 64-й Армии, 44 (здание ПАО Сбербанк, окно 23)

+7(8442) 50-33-11

Застройщик: ООО «Стилтэк». Проектная декларация на сайте Наш.дом.рф.

Современные урбанисты, обживающие «город в городе»





Жилой квартал Grand Avenue – настоящий мегаполис в сердце Волгограда, организованный по принципу «город в городе». Дизайнер и нейросеть представили его озорным ребенком, активным, любопытным, временами беспокойным, который любит играть, дружить и познавать мир.

Grand Avenue – очень живой и молодой квартал. Фишка проекта в том, что на его территории располагается все, что нужно для жизни: магазины, кафе, спортивные клубы, салоны красоты... А до географического центра Волгограда можно добраться пешком всего за 20 минут, есть удобная транспортная развязка, рядом детские сады, школы и больницы.

Уже сейчас квартал обладает хорошо организованным дворовым пространством. Центральный пешеходный бульвар с многолетними елями, беседкой, качелями и игровыми площадками – центр притяжения всех жителей. Многофункциональная спортивная площадка активно используется как ребятами всех возрастов, так и взрослыми. А жаркие дни «грандовцы» проводят у фонтана, вокруг которого расставлены удобные лежаки.

Сейчас идет строительство 19-этажного дома, который завершит весь проект. Здесь представлены квартиры от 34 до 78 кв. м.

Отдел продаж в Волгограде:

ул. Ангарская, 9Б

+7(8442) 50-50-60

Застройщик: ООО «Селигер». Проектная декларация на сайте Наш.дом.рф.

Стиляги, выбравшие повседневный комфорт





Элегантные современные горожане, которым важно чувствовать себя комфортно, особенно дома. Именно так видят жилой квартал «Бейкер стрит» дизайнер и нейросеть, придавшие облику жителей немного «британскости» и стиля самого проекта.

«Бейкер стрит» – уникальный жилой квартал, созданный для приятной жизни в городе, неспешных прогулок с семьей и уютных вечеров на лондонских скамеечках. Элегантные дома раскинулись на обширной территории более 100 тысяч квадратных метров и выдержаны в единой стилистике классических английских кварталов. Здесь все необычно: набережная природного пруда имени Клементины Черчилль, прогулочные дорожки с фонарями из викторианской эпохи, красные телефонные будки, как на улицах Великобритании.

На территории квартала работают несколько магазинов, кафе, аптека, салон красоты, совсем рядом находится гипермаркет «Лента». Малыши ходят в два детских садика, а уже 1 сентября для юных «бейкеровцев» свои двери откроет современная школа на 1000 мест. Поэтому квартиры здесь – штучные экземпляры, которые покупают еще на этапе строительства каждого нового дома.

Отдел продаж в Волгограде:

ул. Шекснинская, 58

+7(8442) 60-15-60

Застройщик: ООО «ИСК «Волгострой». Проектная декларация на сайте Наш.дом.рф.

Консерваторы, ценящие надежность и основательность





Полностью кирпичный дом, построенный по принципу «как раньше строили» – теплый, надежный, удобный. Эту локацию выбрали для себя волгоградцы, которым важна толщина стен, устои и основательность. Такими дизайнер и нейросеть и увидели жителей жилого квартала «Кача».

«Кача» – многоподъездный трехсекционный дом разного высотного уровня в Дзержинском районе Волгограда. Дом построен полностью из кирпича без применения монолитных каркасов и сдан в эксплуатацию три года назад.

Вокруг дома – благоустроенный двор с ограждением и контролем доступа, парковкой, детской и спортивной площадками. Внутри дома – всего 203 квартиры. Все они гармонично спланированы, предусмотрены места для хранения вещей, просторные лоджии и комфортные по метражам кухни. А за отопление «отвечает» собственная крышная котельная.

Отдел продаж в Волгограде:

+7(8442) 50-44-22

Застройщик: ООО «Континенталь». Проектная декларация на сайте Наш.дом.рф.

Дизайнер рассказал, что планирует нарисовать еще несколько кварталов Волгограда. Делитесь в комментариях, какие новостройки хотели бы увидеть в человеческом облике.

Фото: созданы нейросетью

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