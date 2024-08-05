Телеком

ULTRA100: «Ростелеком» поддержал фестиваль спорта и креатива в Волжском

Телеком 05.08.2024 13:29 Реклама
0
05.08.2024 13:29 Реклама


«Ростелеком» очередной раз выступил партнером российского фестиваля спорта и креатива ULTRA-100, который прошел 3-4 августа в одном из крупнейших промышленных центров Волгоградской области — городе Волжском. Национальный провайдер организовал под открытым небом семейные кинопросмотры на основе популярной видеоплатформы Wink. Гости и участники фестиваля смотрели познавательные фильмы, отдыхая в лаунж-зоне на мягких пуфах, угощались попкорном и заряжали гаджеты. Самые активные участники киновикторины, организованной перед просмотром, получили призы и промокоды от Wink.
— Мы не первый год поддерживаем «Ультра-100». Фестиваль становится для многих его участников значимым и долгожданным событием. Он дает возможность каждому реализовать свой творческий потенциал, продемонстрировать спортивные достижения, познакомиться с интересными людьми и просто провести насыщенные событиями выходные с родными и близкими, — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Известный хип-хоп исполнитель Кравц выступил хедлайнером первого дня фестиваля.Помимо традиционного бега по пересеченной местности, в котором участвовало более 500 атлетов, в нынешнем году в рамках события прошло множество развлекательных мероприятий для детей и взрослых. Сотни гостей фестиваля поучаствовали в соревнованиях по брейк-дансу, чемпионату по кибер-спорту и спортивных семейных играх. Зрители смогли посетить банную деревню, попрыгать на батутах, постоять на гвоздях и продемонстрировать свой талант в лазертаге. Масштабный гастро-фестиваль порадовал гурманов —  здесь можно было попробовать как блюда изысканной ресторанной кухни, так и стрит-фуд. 
— Одиннадцатый сезон фестиваля ULTRA 100 вновь объединил тысячи единомышленников — спортсменов, дизайнеров, художников, поэтов и музыкантов. Мы признательны, что «Ростелеком» остается в числе наших партнеров. Такое сотрудничество позволяет нам совершенствовать организацию фестиваля и делать его более привлекательным для аудитории всех возрастов, — отметил Вячеслав Глухов, директор ООО «Ультра-100».
Цифровой мультимедийный сервис Wink «Ростелекома» объединяет более 400 телевизионных каналов, постоянно пополняемую коллекцию из 80 тысяч кинофильмов, сериалов, концертов и другой видео- и аудиоконтент.  
Подробную информацию о возможностях партнерства с национальным цифровым провайдером можно найти на официальном сайте компании. 
Фото предоставлено пресс-службой «Ростелекома».
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
02.08.2024 13:57 Реклама
Телеком 02.08.2024 13:57 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.08.2024 10:12 Реклама
Телеком 02.08.2024 10:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.07.2024 10:26 Реклама
Телеком 31.07.2024 10:26 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.07.2024 16:13 Реклама
Телеком 30.07.2024 16:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.07.2024 17:26 Реклама
Телеком 26.07.2024 17:26 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.07.2024 15:15
Телеком 25.07.2024 15:15
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.07.2024 13:43
Телеком 25.07.2024 13:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.07.2024 16:12 Реклама
Телеком 23.07.2024 16:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.07.2024 16:14 Реклама
Телеком 19.07.2024 16:14 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.07.2024 15:11 Реклама
Телеком 18.07.2024 15:11 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.07.2024 11:17 Реклама
Телеком 18.07.2024 11:17 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.07.2024 18:14
Телеком 17.07.2024 18:14
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.07.2024 14:07 Реклама
Телеком 17.07.2024 14:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.07.2024 10:11 Реклама
Телеком 17.07.2024 10:11 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.07.2024 14:14 Реклама
Телеком 16.07.2024 14:14 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:22
Владимир Якушев: 380 участников спецоперации пошли на выборы-2024 на всех уровняхСмотреть фотографии
16:18
Волгоградец на глазах у сына вонзил нож в сердце экс-жены. Женщина погиблаСмотреть фотографии
15:34
Отмывший через переводчиков миллион следователь получил срок в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:19
Директора школы осудят за молчание о сексуальном насилии над детьмиСмотреть фотографии
14:53
«Она теперь парит над нами»: в Волжском от загадочной болезни умерла 28-летняя фитнес-тренерСмотреть фотографии
14:51
В Волгограде двое рецидивистов пойдут под суд за кражу 3,5 млн рублей из банкоматаСмотреть фотографии
14:43
В Урюпинске «семерка» сбила пешехода на рынкеСмотреть фотографии
14:42
В России предложили ввести «Кодекс мигранта»Смотреть фотографии
13:29
ULTRA100: «Ростелеком» поддержал фестиваль спорта и креатива в ВолжскомСмотреть фотографии
13:23
В Волгограде суд признал недостоверной рекламу MegaMarketСмотреть фотографии
12:45
В центре Волгограда маршрутка столкнулась с иномаркой на проспекте ЛенинаСмотреть фотографии
12:19
Денис Бояринцев назвал причины поражения «Ротора» в игре с «Нефтехимиком»Смотреть фотографии
12:13
«Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг выгодных дебетовых карт «Мир»Смотреть фотографии
11:56
Волгоградскую область определили на 65-е место в рейтинге доступности бензинаСмотреть фотографии
11:46
Андрей Бочаров потребовал наладить контроль за ценами на форму и школьные принадлежностиСмотреть фотографии
11:21
Опубликованы подробности массового столкновения легковушек на въезде в ВолгоградСмотреть фотографии
11:17
18-летняя волгоградка ударила ножом ровесника-бойфрендаСмотреть фотографии
11:13
Волгоградцев предупредили о шторме с градом 5 и 6 августаСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде отдраили мраморные стены на трех подземках СТСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде двое школьников госпитализированы после массового ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
10:33
Волгоградцев призвали проверять пупки и подмышки после лесных прогулокСмотреть фотографии
10:24
Тело утопленницы с рублеными ранами извлекли из Волго-Донского каналаСмотреть фотографии
10:07
Энергетики приготовились встретить удар стихии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:47
Не гарантийный случай: в Волгограде разрушается обновлённый асфальт на ул. ВерхоянскойСмотреть фотографии
09:42
«Искали с января»: в Волгоградской области похоронили погибшего на СВО 26-летнего контрактникаСмотреть фотографии
09:38
Волгоградцев зальет дождями и продует штормовым ветромСмотреть фотографии
09:29
«Синара-Девелопмент» построила в Волгограде новый жилой комплексСмотреть фотографии
08:51
44-летний мужчина потерялся в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:09
После ЧП на подстанции в дома волгоградцев вернули светСмотреть фотографии
06:59
Волгоградские гандбольные клубы узнали первых соперников в новом сезонеСмотреть фотографии
 