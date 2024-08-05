ULTRA100: «Ростелеком» поддержал фестиваль спорта и креатива в Волжском





«Ростелеком» очередной раз выступил партнером российского фестиваля спорта и креатива ULTRA-100, который прошел 3-4 августа в одном из крупнейших промышленных центров Волгоградской области — городе Волжском. Национальный провайдер организовал под открытым небом семейные кинопросмотры на основе популярной видеоплатформы Wink. Гости и участники фестиваля смотрели познавательные фильмы, отдыхая в лаунж-зоне на мягких пуфах, угощались попкорном и заряжали гаджеты. Самые активные участники киновикторины, организованной перед просмотром, получили призы и промокоды от Wink

— Мы не первый год поддерживаем «Ультра-100». Фестиваль становится для многих его участников значимым и долгожданным событием. Он дает возможность каждому реализовать свой творческий потенциал, продемонстрировать спортивные достижения, познакомиться с интересными людьми и просто провести насыщенные событиями выходные с родными и близкими, — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Известный хип-хоп исполнитель Кравц выступил хедлайнером первого дня фестиваля.Помимо традиционного бега по пересеченной местности, в котором участвовало более 500 атлетов, в нынешнем году в рамках события прошло множество развлекательных мероприятий для детей и взрослых. Сотни гостей фестиваля поучаствовали в соревнованиях по брейк-дансу, чемпионату по кибер-спорту и спортивных семейных играх. Зрители смогли посетить банную деревню, попрыгать на батутах, постоять на гвоздях и продемонстрировать свой талант в лазертаге. Масштабный гастро-фестиваль порадовал гурманов — здесь можно было попробовать как блюда изысканной ресторанной кухни, так и стрит-фуд.

— Одиннадцатый сезон фестиваля ULTRA 100 вновь объединил тысячи единомышленников — спортсменов, дизайнеров, художников, поэтов и музыкантов. Мы признательны, что «Ростелеком» остается в числе наших партнеров. Такое сотрудничество позволяет нам совершенствовать организацию фестиваля и делать его более привлекательным для аудитории всех возрастов, — отметил Вячеслав Глухов, директор ООО «Ультра-100».

Цифровой мультимедийный сервис Wink «Ростелекома» объединяет более 400 телевизионных каналов, постоянно пополняемую коллекцию из 80 тысяч кинофильмов, сериалов, концертов и другой видео- и аудиоконтент.

Подробную информацию о возможностях партнерства с национальным цифровым провайдером можно найти на официальном сайте компании.

Фото предоставлено пресс-службой «Ростелекома».

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