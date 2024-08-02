«Синара-Девелопмент» построила в Волгограде новый жилой комплекс





Компания «Синара-Девелопмент» ввела в эксплуатацию жилой комплекс Level UP в Центральном районе Волгограда. Передача ключей собственникам квартир начнется 1 августа 2024 года.

Новый 19-этажный ЖК, отвечающий современным требованиям к комфортному и функциональному жилью, построен на улице Селенгинская, 7. Удачное местоположение дома позволяет жителям быстро добраться до исторического центра города и в другие районы.





Главное преимущество Level UP – эргономичные планировки квартир. В двух- и трехкомнатных квартирах предусмотрены мастер-спальни с отдельной ванной и удобной нишей под гардеробную, в однокомнатных – большие прихожие и кухни-гостиные. На теплых лоджиях с панорамным остеклением можно отдыхать и наслаждаться видами Волгограда даже в холодное время года.





Чтобы обеспечить жителям максимальный комфорт, в жилом комплексе предусмотрены подземный паркинг, оборудованный системами видеонаблюдения и навигации, кладовые для хранения габаритных и сезонных вещей, специальное помещение для размещения колясок и велосипедов, уютная лаунж-зона.





В Level UP также создан соседский центр с детским клубом и коворкингом. Это уникальное пространство, где собственники могут организовывать мастер-классы, интеллектуальные игры и общедомовые праздники.





Территория ЖК закрыта от транспорта, что делает пространство безопасным. Двор Level UP разделен на несколько зон: площадки для активного спорта, детских игр и спокойного отдыха. Там можно даже работать: для этой цели обустроено удобное деревянное патио под консолью первого этажа. В отдалении от детских площадок в окружении зелени расположены гамаки и шезлонги для релаксации.

— Новый комплекс, возведенный компанией «Синара-Девелопмент» в Волгограде, яркий пример современного подхода к строительству жилья. Мы учли все актуальные тенденции и постарались создать дом, в котором комфортно и безопасно жить, удобно встречаться с соседями и друзьями, проводить свободное время в уютной среде. Такие тренды «Синара-Девелопмент» внедряет во все проекты жилищного девелопмента. Сейчас в Волгограде компания возводит ЖК «Университетский» и «Романовъ комфорт». Не сомневаюсь, что и они станут прекрасным домом для сотен волгоградцев, — сказал коммерческий директор «Синара-Девелопмент» Юрий Старков.

Фото предоставлены «Синара-Девелопмент».