Экономика

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам

Экономика 02.08.2024 11:49 Реклама
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02.08.2024 11:49 Реклама


Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» и вкладам «Почетный пенсионер» на всех сроках размещения средств. Также, в связи с повышением ключевой ставки ЦБ РФ, автоматически повышены ставки по вкладам «Комфорт Плюс».
• Доходность по вкладам вида «Доход» теперь составляет 17,20 – 20,71% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада.  Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 121, 181, 367, 732 и 1100 дней. Новые клиенты могут получить 19% годовых* с учетом капитализации на сроке 181 день – при размещении от 2 млн до 7 млн рублей включительно.
• Доходность по вкладам «Комфорт Плюс» – 17,00 – 17,25% годовых (капитализация не предусмотрена). Процентная ставка по вкладу привязана к ключевой ставке Банка России и зависит от пакета услуг, суммы и срока вклада. При изменении размера ключевой ставки процентная ставка по договору вклада изменяется с даты изменения ключевой ставки, новая ставка применяется ко вкладу с даты ее изменения, за предыдущие периоды процентная ставка не пересчитывается. Сумма вклада – от 2 млн до 300 млн рублей включительно. Срок размещения вклада – 91, 181 и 367 дней.  
• Доходность по вкладу «Почетный пенсионер» – 17,40 – 19,10% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока вклада. Сумма вклада от 50 тыс. до 10 млн рублей включительно. Сроки размещения 91, 181, 367 и 732 дня.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
* Новый клиент – физическое лицо, у которого никогда не было счета в Банке, либо у которого есть счет в Банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно. Процентная ставка устанавливается только по первому срочному вкладу, открытому на условиях и по ставке вклада «Доход» для новых клиентов. Второй и последующие вклады открываются в соответствии со стандартными тарифами Банка. Срочный вклад вида «Доход» в российских рублях для новых клиентов доступен для открытия только в офисах Банка.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111

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