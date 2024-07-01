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Ozon Travel дозвонится до путешественников с «Этикеткой» от билайна

Телеком 01.07.2024 16:32
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01.07.2024 16:32


Ozon Travel подключил услугу идентификации вызовов «Этикетка» от билайн бизнес. Теперь, когда служба поддержки звонит путешественнику абоненту сети билайн, на экране телефона высвечивается не только номер, но и название компании. На брендированные вызовы пользователи сервиса отвечают на 30% чаще, будучи уверенными, что им поступил действительно важный звонок
Большинство заказов путешественники оформляют полностью самостоятельно через приложение Ozon, но, если происходят изменения, например, перенос рейса или нужно внести корректировки в бронь гостиницы, на помощь приходит служба поддержки.
Операторы поддержки стараются связаться с клиентами как можно быстрее — ведь от скорости решения возникших вопросов может зависеть поездка, и звонят по контактному номеру, указанному пользователем. Но если номер не определился на телефоне, многие просто не берут трубку, опасаясь мошенников. В результате путешественник может пропустить важную информацию.
— Сначала мы протестировали сервис «Этикетка» от билайн бизнес в период февральских и мартовских праздников и увидели, что процент ответа клиентов на звонки вырос на треть — с 38% до 56%. Это отличный результат: операторы могут быстрее связаться с большим количеством пользователей и сделать максимум, чтобы поездки прошли по плану. Поэтому мы приняли решение подключить «Этикетку» на постоянной основе, — комментирует Сергей Лобанов, директор по развитию клиентского сервиса Ozon Travel.
— «Этикетка» от билайн бизнес помогает компаниям не только повысить эффективность работы служб поддержки или, например, рекрутеров, но и проявить заботу о клиентах и обеспечить безопасность телефонных коммуникаций. И мы очень рады, что Ozon Travel высоко оценил возможности нашего сервиса, — добавляет Денис Голованов, директор по работе с крупным бизнесом ПАО «ВымпелКом». 
Сегодня сервисом «Этикетка» пользуются более 350 крупных компаний из сферы ритейла, финансов, страхования и других отраслей. Сервис работает внутри и вне сети билайн при наличии технических возможностей и соглашения с другим оператором, а способ и возможность отображения информации из «Этикетки» зависит от технических параметров сети, модели устройства, использования абонентом услуг АОН/антиАОН.
Фото freepik
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