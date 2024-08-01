Вдохновляя будущее поколение: на ЕвроХим-ВолгаКалии прошел День семьи





Производственную площадку ЕвроХим-ВолгаКалия посетили самые дорогие и желанные гости – дети сотрудников Гремячинского горно-обогатительного комбината. Экскурсия Дня семьи на Гремячинском ГОКе собрала более 80 юных участников в возрасте от шести до семнадцати лет. Ребята не упустили возможность познакомиться с предприятием, на котором работают их родители

На площадку ГОКа дети добрались на специально организованных ЕвроХимом автобусах, а далее для удобства и безопасности были разделены на шесть групп по возрастам. Каждую группу в путешествии по комбинату сопровождали представители Совета молодежи и кураторы из числа сотрудников принимающих подразделений.





Заместитель начальника производственно-технического отдела Анатолий Ляпин открыл экскурсию увлекательным докладом о руднике Гремячинского ГОКа. Старший коллега понятно и подробно рассказал об истории предприятия, протяжённости выработок и о технике, работающей на глубине более тысячи метров под землей. Дети узнали о процессах добычи руды, а после доклада еще долгое время не отпускали Анатолия Николаевича, задавали ему вопросы о подземных условиях работы и запасах калийных солей в Котельниковском районе.

После ознакомительной части половина ребят отправилась на экскурсию в железнодорожный цех, а другие экскурсанты продолжили знакомиться с объектами Гремячинского ГОКа на автобусе.





В железнодорожном цехе ребята посетили отдел службы движения, диспетчерскую, а также приняли участие в рабочих процессах вместе со взрослыми. По громкоговорителю звучали детские голоса, раздающие команды и предупреждения. Сотрудники доносили информацию до «коллег» простым и понятным языком, показали различные виды локомотивов и объяснили, чем они отличаются и что в них перевозят. Дети с интересом слушали рассказы о том, как железная дорога обеспечивает бесперебойную работу комбината, перевозя калийные удобрения.

Затем группы отправились в службу вагонного хозяйства, где опытные сотрудники показали, как чистят вагоны, как их разгружают и загружают, рассказали основные правила безопасности на железнодорожных путях. А следующей остановкой стала служба пути, где ребята по рации управляли процессом сцепления головного вагона с составом. Судя по восторженным реакциям и вопросам «Как стать машинистом?» и «Куда пойти учиться, чтобы работать с вами?», ребятам очень понравилось.

В то же самое время вторым этапом маршрута автобусной поездки по промплощадке стало пожарное депо. Профессиональные горноспасатели помогли примерить экипировку пожарных служб. Большим сюрпризом для всех экскурсантов стала возможность посидеть в пожарной машине. Командир Котельниковского военизированного горноспасательного подразделения Николай Ескин и его сослуживцы сделали все возможное, чтобы дети ощутили себя настоящими героями и как можно больше узнали о службе пожарных и горноспасателей.









Затем дети отправились в лаборатории испытательного центра. Гостей встретила руководитель группы технологических исследований Кристина Рябий. Специалисты испытательного центра вместе с ребятами провели различные химические опыты. Некоторые процедуры, дети, разумеется, при участии и под контролем взрослых коллег, проводили сами. Особое внимание привлек опыт с окрашиванием крахмала, который наглядно продемонстрировал химические реакции и их визуальные эффекты.





Под руководством начальника сильвинитовой обогатительной фабрики Андрея Жарко гости ЕвроХим-ВолгаКалия отправились в центральный пункт управления фабрикой. Юные коллеги увидели, как построена сложная схема взаимодействия миллионов единиц машин и агрегатов, как осуществляется контроль и управление сложными операциями по превращению руды в удобрение.

Окончив увлекательную экскурсию по железнодорожному цеху и объектам комбината, экскурсанты сделали рокировку и поменялись маршрутами. По завершения экскурсии все дети отправились в столовую, где их ждали вкусные пирожки с компотом, и ребята могли обменяться впечатлениями и обсудить наиболее понравившиеся места.





День семьи на Гремячинском ГОКе прошел в дружеской и познавательной атмосфере, подарив детям множество ярких впечатлений. Мероприятие не только позволило ребятам лучше понять работу их родителей, но стимулировало интерес к науке. Многие из участников, вдохновлённые увиденным, выразили желание в будущем пойти по стопам своих родителей и стать частью команды ЕвроХим-ВолгаКалия.





Фото: пресс-служба предприятия

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