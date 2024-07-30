Общество

Суд в Волгограде выпустил авторитетного бизнесмена Брудного по УДО

Общество 30.07.2024 19:43
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30.07.2024 19:43


Давший показания из тюрьмы на экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева бизнесмен Виталий Брудный, как он сам себя называет, в скором времени планирует выйти по УДО, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник. 

— В декабре 2023 года Центральный районный суд заменил Брудному основное наказание в виде лишения  свободы в колонии строгого режима на принудительные работы сроком на три года и десять месяцев. Брат ныне покойного Сергея Брудного сейчас находится в исправцентре на западе города. Все у него складывается неплохо, — рассказал собеседник информагентства. — Самое интересное, что в июне 2024 года Дзержинский районный суд вынес постановление об удовлетворении ходатайства защитника Брудного по поводу условно-досрочного освобождения. 

Ранее приговоренный к 10 годам колонии строгого режима за покушение на убийство предпринимателя и кикбоксера Владимира Поташкина, а также незаконный оборот оружия, Брудный появился в одном из спорткомплексов Краснооктябрьского района Волгограда. Тогда читатели «Высоты 102» отметили, что осужденный  находится в прекрасной физической форме и совсем не походит на человека, пребывающего в заключении.

По информации собственных источников, фигурант громкого уголовного дела с 2023 года покинул территорию ЛИУ № 15 в Дзержинском районе и оказался в исправцентре по улице Землячки, куда попадают лишь те осужденные, кому суд изменил основное наказание на менее мягкое, в данном случае — исправработы. Источник уточнял, что осужденным, отбывающим наказание в специализированном центре, разрешены выходы в город. Они могут трудиться либо на предложенном месте, либо там, где ранее были оформлены. 

Согласно картотеке Волгоградского облсуда, в четверг, 1 августа, запланирован апелляционный процесс по делу Виталия Брудного, ранее рассмотренному как раз в Дзержинском райсуде Волгограда. Среди сторон, участвующих в деле, указаны адвокат, учредивший адвокатский кабинет Косолаповой А. С., начальник ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Волгоградской области Мироедов А. А. (тот самый исправцентр, где сейчас отбывает наказание Брудный, — Прим. ред.) и прокурор Дзержинского района Волгограда Качуренко А. А. Материалы рассматривает судья Андрей Фоменко. 

Как пояснили в объединенной пресс-службе судов региона в ответ на запрос журналистов информагентства, в заседании планируют рассмотреть жалобу прокуратуры на постановление нижестоящего суда по УДО. 

Напомним, что Виталий Брудный, будучи в заключении, давал показания по ВКС в Южном окружном военном суде Ростова, выступая стороны обвинения по уголовному делу в отношении бывшего главы волгоградского следкома Михаила Музраева. Представлявший интересы генерала адвокат Владимир Семенцов отмечал в разговоре с корреспондентами «Высоты 102», что Брудный, «осужденный на 10 лет колонии строгого режима, почему-то уже два года находится в лечебном учреждении в самом центре Волгограда, хотя больным он не выглядит». Юрист рассказал, что в процессе «криминальный авторитет не смог сказать ничего конкретного, постоянно вилял из стороны в сторону и в итоге сам запутался в своем вранье». 

По словам адвоката, Виталий Брудный так и не удосужился вспомнить, когда и зачем, якобы он и его покойный брат [Сергей Брудный] носили деньги Музраеву. После наводящих вопросов судьи относительно его принадлежности к криминальному миру, свидетель обвинения, осужденный за покушение на убийство, всячески отмел любые связи с криминалитетом, назвав себя бизнесменом. На вопрос, каким конкретно бизнесом он занимается, пояснил, что разным. 

Коллаж: ИА «Высота 102» 

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