Билайн выпустил комикс о способах защиты от телефонных мошенников

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30.07.2024 16:13 Реклама
Гаджеты делают нашу жизнь проще — мы всегда можем связаться с близкими, мониторить новости и работать, не вставая с дивана. Но, увы, есть и обратная сторона – звонки от липовых сотрудников банка, надоедливые сообщения спамеров или сливы данных. Иногда кажется, что от этого всего буквально не скрыться, разве что уехать в тайгу и напрочь забыть о связи.
На деле есть альтернативы поприятнее, например, сервисы-помощники от билайна. Что это за опции, как они устроены и в каких ситуациях особенно полезны? Рассказали на примере одной большой семьи — читайте яркий комикс и узнавайте обо всех нужных сервисах.
Виртуальный помощник
В прошлом году Кристина поступила в вуз мечты, и вот уже настало время ее учебной практики. Первый день и без того волнительный, а тут еще и телефон буквально разрывается от звонков.
Весь день телефон Кристины молчал, и она наконец сосредоточилась на задачах. Позже девушка ради интереса зашла в приложение билайна и послушала непринятые вызовы. Оказалось, мошенник снова пытался выманить код и получить доступ к ее карте. Хорошо, что в сервисе «Виртуальный помощник»* встроен цифровой ассистент, который принимает звонки и общается с мошенниками за Кристину.
Дополнительная защита от замены SIM
Во время обеда Аня разговорилась с бухгалтером Таней и узнала, что у коллеги чуть не украли все деньги со счета. Мошенники пытались заменить сим-карту — от потерянных сбережений спасла только счастливая случайность. История впечатлила Аню: у них с Сашей накоплена круглая сумма, которой не хочется рисковать.
С опцией от билайна отслеживать любые попытки злоумышленников намного проще.Благодаря «Дополнительной защите от замены SIM»* пара может пользоваться своими смартфонами, зная, что их данные в безопасности.
Группа быстрого реагирования
Пожилые бабушка и дедушка когда-то всё лето нянчили маленькую Кристину. Сейчас же заботиться надо о них самих. Недавно бабушке Оле начали приходить странные СМС-сообщения с кодами для подтверждения оформления банковской карты.
Бдительность дедушки и быстрая реакция билайна помогли сохранить пенсию на бабушкиной карточке. Теперь она точно запомнит заветные четыре цифры — в случае чего лучше лишний раз перестраховаться и набрать сотрудников Группы быстрого реагирования.
О других сервисах оператора, которые помогут обезопасить себя и свои данные, читайте на портале билайн now.
*«Виртуальный помощник» – опция в прил. билайн (12+). Звонки мошенников определяются с применением спец. алгоритмов без учета предпочтений абонента. В ряде регионов определение вызовов доступно только в 4G (Джи) сетях.
«Дополнительная защита от замены SIM» бесплатна для всех абонентов, позволяет заменить сим-карту только после предъявления кода, отправленного на электронную почту.
Иллюстрации предоставлены пресс-службой билайна. Фото freepik.
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